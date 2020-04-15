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母女相依為命 智能障礙小婕獻上手作蛋糕

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
伊甸庇護工場今年推出三款母親節蛋糕禮盒，其中「奇亞籽南瓜磅蛋糕」嚴選新鮮健康的。圖／伊甸基金會桃園市庇護工場提供
伊甸庇護工場今年推出三款母親節蛋糕禮盒，其中「奇亞籽南瓜磅蛋糕」嚴選新鮮健康的。圖／伊甸基金會桃園市庇護工場提供

「媽媽您辛苦了！」伊甸基金會桃園市庇護工場推出「奇亞籽南瓜磅蛋糕」、「典藏蛋糕」、「日式輕乳酪蛋糕」三款母親節蛋糕禮盒。其中「奇亞籽南瓜磅蛋糕」嚴選台灣小農栽種的栗子南瓜，由庇護員工親自洗、切、蒸煮而成的南瓜泥，出爐後刷上橡木桶內熟成多年的蘭姆酒糖液，能吃到南瓜顆粒，口感層次堆疊。

21歲中度智能障礙的小婕，患有脊髓小腦萎縮症，造成神經及心智功能損傷，手部動作、言語眼部活動等失調。小婕高中畢業後，在求職路上屢屢碰壁，因緣際會下來到伊甸烘焙咖啡屋。三個月後，小婕父親因病離世，家中重擔落在母親身上，小婕便期許自己能為家中減輕負擔。

因小婕雙手萎縮如小孩般的手掌大小，剛開始在包裝作業上，需重複好幾十次才能完成。伊甸就業服務員為她自製輔具DIY吐司袋折花器，減少手摺封口袋的時間，也降低過度使用雙手所造成的不舒服。

現在小婕除了可以勝任包裝工作外，還能獨自盤點蛋糕庫存、餐盒組裝等工作流程，並期許未來能考取烘焙證照，當一名烘焙師傅。今年母親節，小婕與媽媽分享到伊甸後的成就與喜悅，小婕媽媽說，有個懂事又貼心的女兒，就是最珍貴的禮物了！

伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，庇護工場除了強化身心障礙者就業技能，也提供了進入職場前的訓練，同時也給予他們工作概念的培養與建立、學習社會適應等生活基本能力。

今年伊甸庇護工場推出「奇亞籽南瓜磅蛋糕」、「典藏蛋糕」及「日式輕乳酪蛋糕」三款蛋糕禮盒，14日起開放預購。歡迎民眾上網至伊甸公益MaLL (edenmall.eden.org.tw)預購，或電洽03-427-8229轉104、105、110。

喜愛烘焙的庇護員工小婕（右），認真學習烘焙技巧，期許未來能成為烘焙師傅。圖／伊甸基金會桃園市庇護工場提供
喜愛烘焙的庇護員工小婕（右），認真學習烘焙技巧，期許未來能成為烘焙師傅。圖／伊甸基金會桃園市庇護工場提供
伊甸庇護員工小婕（右）向媽媽（左）獻上日式輕乳酪蛋糕，提前慶祝母親節，共享幸福的滋味。圖／伊甸基金會桃園市庇護工場提供
伊甸庇護員工小婕（右）向媽媽（左）獻上日式輕乳酪蛋糕，提前慶祝母親節，共享幸福的滋味。圖／伊甸基金會桃園市庇護工場提供
今年伊甸庇護工場推出「奇亞籽南瓜磅蛋糕」、「典藏蛋糕」及「日式輕乳酪蛋糕」三款蛋糕禮盒。圖／伊甸基金會桃園市庇護工場提供
今年伊甸庇護工場推出「奇亞籽南瓜磅蛋糕」、「典藏蛋糕」及「日式輕乳酪蛋糕」三款蛋糕禮盒。圖／伊甸基金會桃園市庇護工場提供

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