台北市感染比較多？柯文哲：拜託！那都是境外移入

清華與哈佛團隊共同完成的研究成果顯示，從人群接觸率推估，台灣感染新冠肺炎病毒機率最高的前5名城市依序是台北市、新北市、高雄市、基隆市與新竹市。對此，台北市柯文哲上午參加里長座談前受訪指出，他是沒有仔細看那個研究，不過說台北市感染比較多，「大部分是境外移入的啊，跟我什麼關係。」

柯文哲說，第一，台北市疫情其實很清楚，到現在110幾個，不過要來分兩組，一個是境外移入，一個是本土自己的感染，台北市案例比較多，很大理由是台北市民出國留學、在海外移居百分比明顯很高，如果只算自己台北市內本土感染，其實病例並不多。

柯文哲說，事實上他是沒有仔細看那個研究， 不過說台北市感染比較多？我就直接回答，大部分是境外移入的啊， 「跟我什麼關係，我也是教授，論文我先讀過一遍，我再回答你。」但我不會說台北市感染比較多，拜託!多是境外移入的。