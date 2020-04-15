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票房掉9成 桃園影城業者盼下令停業
新冠疫情延燒數月，藝文界一片哀嚎，更是衝擊電影院營運，觀影人數大幅下降使影城業者出現經營危機。桃園市政府昨天與桃市內9家電影業者會談，不少業者反應，票房減少太多造成營運困難，另有人表示希望政府下令停業，希望政府給予協助。
「因應新冠肺炎疫情影響影城營運座談會」昨天邀請桃園統領威秀影城、統領戲院、國賓八德影城、美麗新台茂影城、威尼斯影城、星橋影城及民和戲院等9家電影映演業者出席。有影城業者表示，受疫情影響，多數影城票房減少約9成，主要片源「好萊塢商業片」大部分更因疫情取消或延後上映，而影城還需負荷高額營運支出成本，如場租、人事薪資等，更是雪上加霜。
另有影城業者說，希望政府能發布停業命令，有助業者降租協調以減輕成本壓力。市府回應，會將收集、彙整到的意見後送交文化部研議參考，並向中央爭取更好的紓困條件，請中央規畫相對應的配套措施，降低疫情對映演業的衝擊。
針對業者當前面臨的營運壓力，桃市府建議，將影城業者納入中央紓困計畫中，比照其他受影響行業補貼業者人力薪資的4成，場地租金部分，則能以座位數為基準換算紓困補助金額，希望幫助影城業者度過產業蕭條期。
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