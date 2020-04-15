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桃園防疫旅館入住率逼近8成 6家全啟用將高達900房間

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
鄭文燦表示，桃園除了有桃園機場負擔較重，防疫旅館的收費相較台北便宜很多，也是民眾選擇入住一大主因。記者曾健祐／攝影
鄭文燦表示，桃園除了有桃園機場負擔較重，防疫旅館的收費相較台北便宜很多，也是民眾選擇入住一大主因。記者曾健祐／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布4月18日0時起，從歐美2洲返國民眾家中有慢性病、長者及幼童一律入住防疫旅館；桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，桃園目前3家防疫旅館使用率已達7成5，到達8成就會依序啟用第4、5，6家，6家一共有900個房間，也呼籲民眾按戶籍入住。

桃園市衛生局指出，截自昨天新冠肺炎全國確診393例，其中桃園48例包含境外34例、本土14，是僅次於台北112例、新北88例，排行第3多的縣市。

桃園市觀旅局表示，因應中央新政策，昨天已將第4、5，6家防疫旅館再盤點一次，只要前3家入住率達8成，就會逐步啟用第4、5，6家。

鄭文燦說，桃園防疫旅館使用率相當高，將近七成五，目前3家一共531個房間，部分外縣市民眾出國回來，就近選擇桃園的防疫旅館，他也去視察過發現管制期間，旅館都用高標準防疫、服務貼心，獲得居住民眾肯定。

鄭也說，因應4月18日新版強制使用防疫旅館規定，包括家裡有慢性病、年長年幼民眾必須入住，也希望能回到戶籍所在地入住，但仍預計桃園防疫旅館使用率將上升，原則前3家使用率到達8成，就會啟動第4家，並依序啟用第5、6家，6家一共有900個房間，希望給居家檢疫民眾更好的服務。

鄭表示，桃園除了有桃園機場負擔較重，防疫旅館的收費相較台北便宜很多，也是民眾選擇入住一大主因。

防疫旅館 慢性病 鄭文燦

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