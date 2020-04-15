桃市首開辦失業勞工子女助學補助 加碼發1.18萬元

桃園市政府勞動局今天宣布，今年運用桃園市勞工權益基金開辦「桃園市政府失業勞工子女助學補助」計畫上路，只要設籍桃園市4個月以上的非自願離職失業勞工，子女就讀國內私立大專校院且已通過勞動部核定並領有「失業勞工子女就學補助」審核結果通知單者，可檢附相關資料申請，最多可併領勞動部2萬4千元與勞動局1萬1800元補助，總計可補助3萬5800元。

市府勞動局指出，為讓非自願離職失業勞工降低謀職、經濟壓力兩頭燒的情形，也維護其子女就學權益，因此此計畫採加碼補助，補助金額比照「軍公教員工待遇支給要點」子女教育補助標準，除勞動部已補助2萬4千萬元以外，桃園市最高再補助1萬1800元助學補助，幫助轄內非自願離職失業勞工子女就學無礙，勞工能安心就業。

由於正逢新冠肺炎疫情嚴峻時期，考量部分勞工已經失業一陣子，勞動局此次開辦的補助計畫也將受理範圍向前追溯，只要是108學年度第1學期已經通過勞動部核定並領有「失業勞工子女就學補助」審核結果通知單者，可於今天起至5月31日（郵戳為憑）檢附相關資料，回溯向桃市府勞動局申請108學年度第1學期的就學補助費用。

市府勞動局也提醒民眾，此計畫排除非自願離職失業勞工子女就讀公私立高中職及公立大專校院（含五專前三年及研究生），不予補助，若為研究生、公費生、各類在職班、學分班、假日班、空中大學、空中行、商專、學士後各學系學生及大專校院延畢學生等，也不在補助範圍。

此計畫非自願離職失業勞工子女就讀私立大專校院（不含五專前三年及研究生），每

名最高補助1萬1800元。若實際繳納金額扣除2萬4千元後，如未達1萬1800元時，補助金額以實際差額為限；如扣除後之金額為負數者，則不予補助。

桃園市政府失業勞工子女助學補助相關簡章及申請書等資料可本府勞動局、各區公所及各就業服務中心（台）免費索取，或至勞動局網站https://lhrb.tycg.gov.tw/下載。