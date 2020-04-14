苗栗縣銅鑼鄉長補選3人登記參選 人人戴口罩成歷史畫面

苗栗縣銅鑼鄉長補選今天下午候選人登記結束，如地方預期共有古素馨、謝昌年、劉彥村3人完成登記，預計5月1日辦理號次抽籤、5月16日舉行投票。

銅鑼鄉長補選4月12至14日受理候選人登記，3名參選人挑選吉時都已在12日當天完成登記，適逢新冠肺炎防疫期間，各組參選人在支持者簇擁下前往鄉公所臨時廳舍登記，人人都戴口罩，成了特殊的歷史畫面。

3名參選者都志在必得，預料仍有一番激戰；其中，古素馨是遭解職鄉長李瑞廷的妻子，這次「代夫出征」爭取完成丈夫當初競選政見及對選民的承諾；謝昌年前年底銅鑼鄉長選舉與李瑞廷對決，此次捲土重來；另一名參選人劉彥村是年僅33歲的新人，他期盼為家鄉銅鑼帶來新的發展氣象。