快訊

醫院超載非一日之寒？疫情爆發前的馬國醫療能量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣銅鑼鄉長補選3人登記參選 人人戴口罩成歷史畫面

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
銅鑼鄉長補選參選人謝昌年前往登記。圖／謝昌年提供
銅鑼鄉長補選參選人謝昌年前往登記。圖／謝昌年提供

苗栗縣銅鑼鄉長補選今天下午候選人登記結束，如地方預期共有古素馨、謝昌年、劉彥村3人完成登記，預計5月1日辦理號次抽籤、5月16日舉行投票

銅鑼鄉長補選4月12至14日受理候選人登記，3名參選人挑選吉時都已在12日當天完成登記，適逢新冠肺炎防疫期間，各組參選人在支持者簇擁下前往鄉公所臨時廳舍登記，人人都戴口罩，成了特殊的歷史畫面。

3名參選者都志在必得，預料仍有一番激戰；其中，古素馨是遭解職鄉長李瑞廷的妻子，這次「代夫出征」爭取完成丈夫當初競選政見及對選民的承諾；謝昌年前年底銅鑼鄉長選舉與李瑞廷對決，此次捲土重來；另一名參選人劉彥村是年僅33歲的新人，他期盼為家鄉銅鑼帶來新的發展氣象。

銅鑼鄉長補選依苗栗縣選委會公告的期程，在今天結束受理候選人登記，其他期程包括4月26日選舉人名冊編造完成、4月28至30日3天選舉人名冊公告閱覽、5月1日候選人號次抽籤、5月5日公告候選人名單、5月6日至15日共10天候選人競選活動，5月16日 (周六)上午8時至下午4時舉行投票、5月22日公告當選人名單、5月27日前頒發當選證書。

銅鑼鄉長補選參選人劉彥村。圖／劉彥村提供
銅鑼鄉長補選參選人劉彥村。圖／劉彥村提供
銅鑼鄉長補選參選人謝昌年。圖／謝昌年提供
銅鑼鄉長補選參選人謝昌年。圖／謝昌年提供
銅鑼鄉長補選參選人劉彥村前往登記。圖／劉彥村提供
銅鑼鄉長補選參選人劉彥村前往登記。圖／劉彥村提供
銅鑼鄉長補選參選人古素馨。圖／古素馨提供
銅鑼鄉長補選參選人古素馨。圖／古素馨提供
銅鑼鄉長補選共有3人完成登記。圖／苗栗縣選委會提供
銅鑼鄉長補選共有3人完成登記。圖／苗栗縣選委會提供
銅鑼鄉長補選參選人古素馨前往登記。圖／古素馨提供
銅鑼鄉長補選參選人古素馨前往登記。圖／古素馨提供

苗栗縣 投票

延伸閱讀

公私合力 中華九紫慈善會低調行善捐助苗栗縣弱勢家庭

高市長補選？柯文哲順著說「超前部署」

苗栗縣漁港開放垂釣首發 釣友：不用再被趕來趕去

民進黨計畫 罷韓與市長補選脫鉤

相關新聞

苗栗縣銅鑼鄉長補選3人登記參選 人人戴口罩成歷史畫面

苗栗縣銅鑼鄉長補選今天下午候選人登記結束，如地方預期共有古素馨、謝昌年、劉彥村3人完成登記，預計5月1日辦理號次抽籤、5...

公私合力 中華九紫慈善會低調行善捐助苗栗縣弱勢家庭

苗栗縣社會處與民間私部門合作推展社會福利，3年前中華九紫慈善會協助苗栗縣內急難救助、實物銀行，今年該慈善會新增通苑區國中...

新竹區監理所協助紓困 每人1月1萬元補助3個月

為協助受衝擊的運輸業者及職業駕駛人度過難關，公路總局新竹區監理所所長黃萬益表示，桃園市相關紓困補貼方案均已受理辦理，歡迎...

受疫情影響藝文團體斷炊 桃園推線上劇場、場租全免

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾選擇待在家中防疫，導致藝文團體面臨斷炊。桃園市長鄭文燦今日參加藝文團體的紓困補助說明座談會，當...

桃園市楊梅警實施路暢專案 大幅減少交通事故

桃園市楊梅警分局自2月起實施「路暢專案」，不僅道路上原本併排等違停現象獲得改善，行走困難壅塞的交通亦變的順暢，其在交通事...

青創利息補貼4年達成率只有35％ 桃園青年局：會加強宣傳

桃園市府青年局提供最高金額300萬元無息貸款，鼓勵青年創業去年9月1日至今年1月31只核定5案，自105年2月開辦至今4...

中泰網友開戰 鄭文燦：對泰式幽默印象深刻

日前一名泰國網紅Weetaya在推特文章中提及「武漢肺炎」，導致大批中國網友湧入灌爆留言。桃園市長鄭文燦12日發文力挺泰...

4月15日起新竹縣兒童口罩 每日配售量增加200片

新竹縣因為兒童人數多，許多家長反映兒童口罩相當難買，縣長楊文科責成衛生局，結合立委與地方民代共同向中央爭取增加兒童口罩配...

企業捐款百萬補助計程車司機 為竹縣加油

因新冠肺炎疫情已嚴重影響計程車駕駛員生計，新竹縣長楊文科近日收到善心企業捐款，今天於縣府2樓簡報室舉辦「善心企業捐款計程...

影／視訊慰問確診病患 鄭文燦：我有帶關懷包要送你

桃園市長鄭文燦今天前往敏盛綜合醫院視察，談及昨天蘆竹區有名婦人，因不想填寫健康聲明書而用腳踹診所護士的肚子，他嚴厲指出，...

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

新竹市出生率高，兒童比例也高，新竹市轄內99家健保藥局及3區衛生所販售兒童口罩雖於4月9日起數量增量加倍，由原200片（...

五峰鄉竹67、竹62線獲前瞻千萬元 提升用路人安全

新竹縣五峰鄉因精緻農業、觀光產業發展蓬勃，但道路安全性仍須改善，新竹縣政府針對竹62線與竹67線，向中央提出前瞻基礎建設...

熱門新聞

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出為600萬元願助價購

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

回應陳抗者訴求 高市府動用二備金解決地方心頭大患

若爆疫情 林右昌：封閉廟口夜市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。