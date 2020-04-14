快訊

反擊譚德塞 阿滴、聶永真紐時募資廣告曝光了

零確診！圓山飯店「亮燈了」

新竹市兒童口罩 16日起增量3倍販售

中央社 / 新竹市14日電
新竹市長林智堅今天表示，竹市的99家健保藥局及3區衛生所，販售兒童口罩數量將增量，從16日起每家販售兒童口罩數量將增加3倍為600片。圖／報系資料照片
新竹市長林智堅今天表示，竹市的99家健保藥局及3區衛生所，販售兒童口罩數量將增量，從16日起每家販售兒童口罩數量將增加3倍為600片。圖／報系資料照片

新竹市長林智堅今天表示，竹市的99家健保藥局及3區衛生所，販售兒童口罩數量將增量，從16日起每家販售兒童口罩數量將增加3倍為600片，以解決家長買不到兒童口罩困擾。

林智堅表示，新竹市兒童人口比例高，不少家長反應兒童口罩很難買到，新竹市政府向衛生福利部爭取兒童口罩配發量，之前從9日起，每間健保特約藥局及3區衛生所，每日販售兒童口罩量加倍為400片（40人次），16日起兒童口罩增量3倍為600片（60人次），讓父母不必再為買不到兒童口罩而煩惱。

林智堅說，每家健保藥局及3區衛生所憑健保卡，可購買成人口罩14天9片，兒童口罩14天10片，不限身分證末碼，每人每14天購買1次，父母可持16歲以下兒童健保卡最多3名，前往購買兒童口罩，若14日內未購買，額度無法留到下週。

另外，新竹縣長楊文科表示，明天（15日）起，新竹縣兒童口罩從每天共配售量200片增加到400片，將優先分配給竹縣兒童口罩較為不足地區販售。另外，每週也將會檢討販賣狀況，再考慮是否需要擴大販賣點。

口罩 衛生所 健保卡

延伸閱讀

4月15日起新竹縣兒童口罩 每日配售量增加200片

企業捐款百萬補助計程車司機 為竹縣加油

企業紓困補貼諮詢一站搞定 竹市聯合紓困服務中心啟用

地方防疫／新竹市長林智堅 9樣最強防疫小物

相關新聞

公私合力 中華九紫慈善會低調行善捐助苗栗縣弱勢家庭

苗栗縣社會處與民間私部門合作推展社會福利，3年前中華九紫慈善會協助苗栗縣內急難救助、實物銀行，今年該慈善會新增通苑區國中...

新竹區監理所協助紓困 每人1月1萬元補助3個月

為協助受衝擊的運輸業者及職業駕駛人度過難關，公路總局新竹區監理所所長黃萬益表示，桃園市相關紓困補貼方案均已受理辦理，歡迎...

受疫情影響藝文團體斷炊 桃園推線上劇場、場租全免

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾選擇待在家中防疫，導致藝文團體面臨斷炊。桃園市長鄭文燦今日參加藝文團體的紓困補助說明座談會，當...

桃園市楊梅警實施路暢專案 大幅減少交通事故

桃園市楊梅警分局自2月起實施「路暢專案」，不僅道路上原本併排等違停現象獲得改善，行走困難壅塞的交通亦變的順暢，其在交通事...

青創利息補貼4年達成率只有35％ 桃園青年局：會加強宣傳

桃園市府青年局提供最高金額300萬元無息貸款，鼓勵青年創業去年9月1日至今年1月31只核定5案，自105年2月開辦至今4...

中泰網友開戰 鄭文燦：對泰式幽默印象深刻

日前一名泰國網紅Weetaya在推特文章中提及「武漢肺炎」，導致大批中國網友湧入灌爆留言。桃園市長鄭文燦12日發文力挺泰...

4月15日起新竹縣兒童口罩 每日配售量增加200片

新竹縣因為兒童人數多，許多家長反映兒童口罩相當難買，縣長楊文科責成衛生局，結合立委與地方民代共同向中央爭取增加兒童口罩配...

企業捐款百萬補助計程車司機 為竹縣加油

因新冠肺炎疫情已嚴重影響計程車駕駛員生計，新竹縣長楊文科近日收到善心企業捐款，今天於縣府2樓簡報室舉辦「善心企業捐款計程...

影／視訊慰問確診病患 鄭文燦：我有帶關懷包要送你

桃園市長鄭文燦今天前往敏盛綜合醫院視察，談及昨天蘆竹區有名婦人，因不想填寫健康聲明書而用腳踹診所護士的肚子，他嚴厲指出，...

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

新竹市出生率高，兒童比例也高，新竹市轄內99家健保藥局及3區衛生所販售兒童口罩雖於4月9日起數量增量加倍，由原200片（...

五峰鄉竹67、竹62線獲前瞻千萬元 提升用路人安全

新竹縣五峰鄉因精緻農業、觀光產業發展蓬勃，但道路安全性仍須改善，新竹縣政府針對竹62線與竹67線，向中央提出前瞻基礎建設...

鄭文燦探防疫旅館 檢疫住客滿意：再住7天也可以

疫情擴散，不少歐美境外回台國人住進桃園市防疫旅館居家檢疫，市府觀旅局因應包括外縣市民眾需求，已備妥增加另4家防疫旅館33...

熱門新聞

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出為600萬元願助價購

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

回應陳抗者訴求 高市府動用二備金解決地方心頭大患

若爆疫情 林右昌：封閉廟口夜市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。