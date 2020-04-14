公私合力 中華九紫慈善會低調行善捐助苗栗縣弱勢家庭

苗栗縣社會處與民間私部門合作推展社會福利，3年前中華九紫慈善會協助苗栗縣內急難救助、實物銀行，今年該慈善會新增通苑區國中小弱勢學童助學計畫。社會處社會救助與社工科指出，慈善會從今年1到3月共協助苗栗縣內清寒家庭免費安葬、弱勢家庭關懷等，共捐助185萬餘元。公部門資源有限，公私合力，將社會溫暖與愛心傳遞到每個角落。

苗栗縣政府社會處指出，社會處積極透過各項專案、創新計畫與民間私部門合作推展社會福利，包括台電的即時送愛、新光的弱勢家庭微型保險、達成基金會棺木代金、和嵩泳愛急難救助等。

社會處指出，3年前開始，中華九紫慈善會協助縣內急難救助、實物銀行業務，今年新增通苑區國中小弱勢學童助學計畫。該慈善會今年1到3月，已協助21件清寒家庭免費安葬、12件弱勢家庭關懷慰問與4所國中小弱勢助學計畫，總金額達185萬1150元；去年一整年捐助至少7百多萬元。

苗栗縣長徐耀昌說，感謝慈善會長期低調行善，藉由慈善會善行拋磚引玉，讓更多民間團體與善心大眾支持，持續挹注社會資源投入地方公益。

中華九紫慈善會理事長何奎逸說，社會角落有許多無法獲完善照顧弱勢族群，他逐步連結熱心好友一起做好事，以關懷弱勢為志業，但資源總是有限，希望能有更多熱心團體或個人，攜手整合資源來做更多善事，幫助弱勢。