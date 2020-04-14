桃園市楊梅警實施路暢專案 大幅減少交通事故

桃園市楊梅警分局自2月起實施「路暢專案」，不僅道路上原本併排等違停現象獲得改善，行走困難壅塞的交通亦變的順暢，其在交通事故防制上更發揮明顯成效。針對實施路段做統計，各類交通事故去年70件降為今年的33件，減少37件(58.8％)，其中致人受傷A2案件，更是從28件降至109年的12件，減少16件(57.1％)。

在各路段方面，楊梅區埔心地區車流頻繁的永美路段台一線上(裕成路口至漢昌街口)，事故防制最為顯著，從去年30件降至今年10件大幅減少3分之2，致人受傷A2案件也減少50%，另外在楊梅區大成路段及新屋區中山路段的A2受傷事故也都大幅減少60%以上