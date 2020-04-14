受疫情影響藝文團體斷炊 桃園推線上劇場、場租全免

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾選擇待在家中防疫，導致藝文團體面臨斷炊。桃園市長鄭文燦今日參加藝文團體的紓困補助說明座談會，當面瞭解藝文團體申請紓困時遇到的難題。鄭表示，桃園協助藝文團體發展線上劇場，不收場地租金，更給予藝文團體些許演出補助，協助他們度過難關，此外，他建議文化部，貸款方面應設置專門窗口輔助藝文團體申請。

狂美交響館樂團團長謝韋民指出，文化部目前公布的紓困方案中，薪資方面大概補助4成，等於是團隊在不遣散員工的情況下，還要負擔出6成的薪水，像他們樂團4月至6月期間已經取消30幾場演出，原希望透過貸款的方式來紓困，不過打去文策院詢問紓困振興方案優惠時，得到婉轉地回覆說藝文團體可能較不容易，他接著去找銀行詢問也得到差不多的回應。

謝表示，希望有專門的窗口處理紓困事宜，如藝文團隊有貸款的需求可以藉由該窗口，專門處理藝文團隊的貸款需求，畢竟許多藝文團體沒有立案成公司行號。鄭文燦舉例，經濟部底下有中小企業信保基金與小企業聯合輔導基金會做窗口，也跟地方政府合作舉辦不同類別座談會，他建議，文化部應設置相關窗口，貸款條件也需要再詳細擬定。