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受疫情影響藝文團體斷炊 桃園推線上劇場、場租全免

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
新冠肺炎疫情延燒，藝文團體面臨斷炊，桃園市長鄭文燦今日參加藝文團體的紓困補助說明座談會，當面瞭解藝文團體申請紓困時遇到的難題。記者陳夢茹／攝影
新冠肺炎疫情延燒，藝文團體面臨斷炊，桃園市長鄭文燦今日參加藝文團體的紓困補助說明座談會，當面瞭解藝文團體申請紓困時遇到的難題。記者陳夢茹／攝影

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾選擇待在家中防疫，導致藝文團體面臨斷炊。桃園市長鄭文燦今日參加藝文團體的紓困補助說明座談會，當面瞭解藝文團體申請紓困時遇到的難題。鄭表示，桃園協助藝文團體發展線上劇場，不收場地租金，更給予藝文團體些許演出補助，協助他們度過難關，此外，他建議文化部，貸款方面應設置專門窗口輔助藝文團體申請。

狂美交響館樂團團長謝韋民指出，文化部目前公布的紓困方案中，薪資方面大概補助4成，等於是團隊在不遣散員工的情況下，還要負擔出6成的薪水，像他們樂團4月至6月期間已經取消30幾場演出，原希望透過貸款的方式來紓困，不過打去文策院詢問紓困振興方案優惠時，得到婉轉地回覆說藝文團體可能較不容易，他接著去找銀行詢問也得到差不多的回應。

謝表示，希望有專門的窗口處理紓困事宜，如藝文團隊有貸款的需求可以藉由該窗口，專門處理藝文團隊的貸款需求，畢竟許多藝文團體沒有立案成公司行號。鄭文燦舉例，經濟部底下有中小企業信保基金與小企業聯合輔導基金會做窗口，也跟地方政府合作舉辦不同類別座談會，他建議，文化部應設置相關窗口，貸款條件也需要再詳細擬定。

至於線上演出的部分，風動室內樂團團長鄭紘說，上禮拜樂團開始進行拍攝，特別向中壢藝術館承租場地，他們發現不管是排練費用、場租等費用跟實際辦演出不相上下，約6、70萬起跳，希望能有相關的減免措施。鄭文燦表示，線上演出還是要實體的場地拍攝，他承諾，只收水電費、清潔費等基本費用，場租全部減免，目前市府能做的僅有協助藝文團體推出線上劇場。

鄭文燦表示，市府目前替藝文團體做的就是推出線上劇場，線上演出還是要實體的場地拍攝，他承諾，只收水電費、清潔費等，場租全部減免。記者陳夢茹／攝影
鄭文燦表示，市府目前替藝文團體做的就是推出線上劇場，線上演出還是要實體的場地拍攝，他承諾，只收水電費、清潔費等，場租全部減免。記者陳夢茹／攝影

樂團 鄭文燦 文化部

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