聽新聞
test
0:00 / 0:00
青創利息補貼4年達成率只有35％ 桃園青年局：會加強宣傳
桃園市府青年局提供最高金額300萬元無息貸款，鼓勵青年創業去年9月1日至今年1月31只核定5案，自105年2月開辦至今4年，1000萬元預算只使用352.44萬元，達成率只有35％，多位議員於今天質詢上認為補貼效率太低「怎麼幫助青年創業？」；對此，青年事務局長顏蔚慈未來會加強宣傳。
顏蔚慈表示，由於此方案只是提供利息補貼，而非補助，且這幾年利率都很低，所以貼補金額相對較少。青年貸款貼補限制比較嚴格，規定只有9個公營銀行才能申請，範圍則是要符合勞動部、勞動局等9個特定貸款方案，只要提出申請都會核准。
議員陳萬得認為，市府編列1000萬元，執行4年多了，達成率只有35％，實在太低，顯示青年事務局推廣不力。議員蘇家明也認為，只貼補利息還是不夠，市府應該用更積極方式，如針對獲獎專利個案提供獎勵，讓青年的創意轉化為實質商品。
顏蔚慈表示，青創貸款利息補貼計畫，最高補助24個月、300萬元，以年利率1趴為例，單1個案最多補助6萬元；從105年2月開辦至今已經核定115案、貼補352.44萬元，其實成效還算不錯。未來也會加強宣傳。
議員黃敬平說，高雄市是直接補助60萬元到100萬元資金，必要時政府也可以直接入股，最高500萬元，反觀桃園市政府作法太小氣，只補助300萬元以內、2年貸款利息，難怪去年核准11件，補助利息金額只有18萬元，追究原因是補貼太少，青創企業不願浪費精力申請。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言