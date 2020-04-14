青創利息補貼4年達成率只有35％ 桃園青年局：會加強宣傳

桃園市府青年局提供最高金額300萬元無息貸款，鼓勵青年創業去年9月1日至今年1月31只核定5案，自105年2月開辦至今4年，1000萬元預算只使用352.44萬元，達成率只有35％，多位議員於今天質詢上認為補貼效率太低「怎麼幫助青年創業？」；對此，青年事務局長顏蔚慈未來會加強宣傳。

顏蔚慈表示，由於此方案只是提供利息補貼，而非補助，且這幾年利率都很低，所以貼補金額相對較少。青年貸款貼補限制比較嚴格，規定只有9個公營銀行才能申請，範圍則是要符合勞動部、勞動局等9個特定貸款方案，只要提出申請都會核准。

議員陳萬得認為，市府編列1000萬元，執行4年多了，達成率只有35％，實在太低，顯示青年事務局推廣不力。議員蘇家明也認為，只貼補利息還是不夠，市府應該用更積極方式，如針對獲獎專利個案提供獎勵，讓青年的創意轉化為實質商品。

顏蔚慈表示，青創貸款利息補貼計畫，最高補助24個月、300萬元，以年利率1趴為例，單1個案最多補助6萬元；從105年2月開辦至今已經核定115案、貼補352.44萬元，其實成效還算不錯。未來也會加強宣傳。

議員黃敬平說，高雄市是直接補助60萬元到100萬元資金，必要時政府也可以直接入股，最高500萬元，反觀桃園市政府作法太小氣，只補助300萬元以內、2年貸款利息，難怪去年核准11件，補助利息金額只有18萬元，追究原因是補貼太少，青創企業不願浪費精力申請。