苗栗立康健康養生觀光工廠舉辦捐血 串連產業贈防疫小物
新冠肺炎疫情影響，民眾更加關心自身健康，位在苗栗縣的立康健康養生觀光工廠本月17日（星期五）下午舉辦捐血活動，現場也串連苗栗縣在地業者發起「苗栗產業好吃、好玩、好有趣」活動，民眾當天到立康捐血，送防疫小物包括口罩套、乾洗手，還有其他業者相關優惠券，巧克雲莊免費入場券、三義鴨箱寶彩繪DIY商品八折券等，送給「熱血」捐血民眾。
苗栗縣工商發展處指出，縣府推動產業轉型、積極輔導，利康健康養生觀光工廠在2014年通過觀光工廠評鑑，並獲得經濟部105年度優良觀光工廠、108年度優良觀光工廠，致力推廣養生保健觀念，透過觀光、旅遊經營模式帶給民眾正確養生新觀念。
立康健康養生觀光工廠發起捐血活動「立康有愛、捐血傳愛」，本月17日（星期五）下午1點到4點，歡迎大家一同響應企業送暖捐血活動。
現場也響應苗栗縣業者自主舉辦「好吃、好玩、好有趣」活動，當天到立康捐血者，贈送乾洗手、護手霜、口罩套、喉糖、薰衣草洗衣精、保久乳 巧克力雲莊免費入場券、三義鴨箱寶彩繪DIY商品八折券、馥藝金鬱金香酒店美樂福港式茶餐廳抵用券、范頭家客家餐館消費贈送鴨油蔥酥等，數量有限送完為止。
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