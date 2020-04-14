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全民防疫 交大教授推在家低維護種菜法

中央社 / 新竹市14日電

面對新冠肺炎疫情，不少外食族群改在家中吃飯，減少與人接觸機會，交通大學環境工程研究所教授高正忠今天表示，他研發「DIYGreen」技術，民眾在家可種植蔬果，方便採收，也為食安把關。

這項結合環境、食安、生態系統的設計推出後，吸引各級學校、社區與科技公司詢問。高正忠表示，目前已與30間學校合作，今年成功募集經費推出教師專案，希望支援全台200名老師，將把「DIYGreen」套件應用在課程中。

高正忠表示，「DIYGreen」採用環保方式種植作物，基底以回收瓶儲水，透過引水條引水至土層，且不用時常澆水，新竹以北的地區靠雨水，足以維持植物生長，在蔬菜類採收部分，依照不同季節，約20至35天可採收。

高正忠說，他也開發「低維護種菜法」，將蚯蚓的排泄物作為肥料。蚓肥是天然有機肥料，富含微生物，能讓植株長更好，而蚯蚓在大自然中一直扮演著重要角色，利於永續農業。

高正忠指出，台灣因綠地不足產生熱島效應，此系統能實踐綠屋頂降溫節能、截留雨水的功能，減緩城巿熱島效應，且在屋頂、陽台及任何平坦面都適用。基底使用回收寶特瓶，除了蓋子外寶特瓶都可原型再利用。

高正忠表示，近期防疫當道，民眾居家時間拉長，若能在家自家種植蔬果，也為生活增添樂趣，也能滿足飲食需求。除種植蔬菜類，也適用種植薄荷葉、迷迭香等香草植物，也為環保零食物里程食物生產方式。

食安 疫情 新竹

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