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中泰網友開戰 鄭文燦：對泰式幽默印象深刻
日前一名泰國網紅Weetaya在推特文章中提及「武漢肺炎」，導致大批中國網友湧入灌爆留言。桃園市長鄭文燦12日發文力挺泰國網紅，用英文及泰文雙聲道發文，肯定並強調要一起加油，推文意外創下開推特帳號以來，最多愛心與轉推的發文。鄭今談及此事，直呼對泰式幽默印象深刻。
泰國網紅Weetaya不僅提及「武漢肺炎」，更稱自己穿衣風格為「台灣女孩」，引起中國網友不滿，推特上意外爆發各國網友論戰。鄭文燦12日在推特發文表示，「謝謝泰國的朋友們，泰國一直都是對台灣人喜愛的旅遊勝地之一，期等COVID-19結束時能有更多的交流」，該篇文章以外爆紅，有約3萬多人按讚轉發。
鄭文燦今日提及此事，他說，泰國是台灣人非常喜歡的旅遊勝地，先前也有與泰國網紅合作介紹桃園，因此相當關注泰國，不過這次發文意外引發泰國及中國網友論戰。鄭解釋，是想表達，希望台灣跟泰國在疫情過後可以展開其他合作、觀光交流等，沒想到反應非常好。
對於該篇貼文在創帳號一個多月後，意外吸引約3萬多人按讚轉發，鄭表示，沒有預想到會這麼受歡迎，不過因為這次的發文，他說，他也發現泰國人在吵架的時候會用很特別的方式罵人，笑稱「有點泰式幽默」，如果大家仔細看的話也會跟他一樣印象深刻。
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