快訊

中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中泰網友開戰 鄭文燦：對泰式幽默印象深刻

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
鄭文燦日前發文挺泰國網紅，推特貼文意外吸引約3萬多人按讚轉發，創下開設帳號一個多月來最後歡迎的貼文。圖／截自鄭文燦推特
鄭文燦日前發文挺泰國網紅，推特貼文意外吸引約3萬多人按讚轉發，創下開設帳號一個多月來最後歡迎的貼文。圖／截自鄭文燦推特

日前一名泰國網紅Weetaya在推特文章中提及「武漢肺炎」，導致大批中國網友湧入灌爆留言。桃園市長鄭文燦12日發文力挺泰國網紅，用英文及泰文雙聲道發文，肯定並強調要一起加油，推文意外創下開推特帳號以來，最多愛心與轉推的發文。鄭今談及此事，直呼對泰式幽默印象深刻。

泰國網紅Weetaya不僅提及「武漢肺炎」，更稱自己穿衣風格為「台灣女孩」，引起中國網友不滿，推特上意外爆發各國網友論戰。鄭文燦12日在推特發文表示，「謝謝泰國的朋友們，泰國一直都是對台灣人喜愛的旅遊勝地之一，期等COVID-19結束時能有更多的交流」，該篇文章以外爆紅，有約3萬多人按讚轉發。

鄭文燦今日提及此事，他說，泰國是台灣人非常喜歡的旅遊勝地，先前也有與泰國網紅合作介紹桃園，因此相當關注泰國，不過這次發文意外引發泰國及中國網友論戰。鄭解釋，是想表達，希望台灣跟泰國在疫情過後可以展開其他合作、觀光交流等，沒想到反應非常好。

對於該篇貼文在創帳號一個多月後，意外吸引約3萬多人按讚轉發，鄭表示，沒有預想到會這麼受歡迎，不過因為這次的發文，他說，他也發現泰國人在吵架的時候會用很特別的方式罵人，笑稱「有點泰式幽默」，如果大家仔細看的話也會跟他一樣印象深刻。

鄭文燦日前發文挺泰國網紅，推特貼文意外吸引約3萬多人按讚轉發，鄭表示，沒有預想到會這麼受歡迎，不過因為這次的發文，他也發現泰國人在吵架的時候會用很特別的方式罵人，笑稱「有點泰式幽默」。記者陳夢茹／攝影
鄭文燦日前發文挺泰國網紅，推特貼文意外吸引約3萬多人按讚轉發，鄭表示，沒有預想到會這麼受歡迎，不過因為這次的發文，他也發現泰國人在吵架的時候會用很特別的方式罵人，笑稱「有點泰式幽默」。記者陳夢茹／攝影

泰國 網紅

延伸閱讀

影／視訊慰問確診病患 鄭文燦：我有帶關懷包要送你

鄭文燦探防疫旅館 檢疫住客滿意：再住7天也可以

不配合填寫旅遊史還踹傷護理師 桃園婦人遭逮送辦

婦人罵三字經踹護師肚 醫療暴力法辦鄭文燦力挺

相關新聞

中泰網友開戰 鄭文燦：對泰式幽默印象深刻

日前一名泰國網紅Weetaya在推特文章中提及「武漢肺炎」，導致大批中國網友湧入灌爆留言。桃園市長鄭文燦12日發文力挺泰...

4月15日起新竹縣兒童口罩 每日配售量增加200片

新竹縣因為兒童人數多，許多家長反映兒童口罩相當難買，縣長楊文科責成衛生局，結合立委與地方民代共同向中央爭取增加兒童口罩配...

企業捐款百萬補助計程車司機 為竹縣加油

因新冠肺炎疫情已嚴重影響計程車駕駛員生計，新竹縣長楊文科近日收到善心企業捐款，今天於縣府2樓簡報室舉辦「善心企業捐款計程...

影／視訊慰問確診病患 鄭文燦：我有帶關懷包要送你

桃園市長鄭文燦今天前往敏盛綜合醫院視察，談及昨天蘆竹區有名婦人，因不想填寫健康聲明書而用腳踹診所護士的肚子，他嚴厲指出，...

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

新竹市出生率高，兒童比例也高，新竹市轄內99家健保藥局及3區衛生所販售兒童口罩雖於4月9日起數量增量加倍，由原200片（...

五峰鄉竹67、竹62線獲前瞻千萬元 提升用路人安全

新竹縣五峰鄉因精緻農業、觀光產業發展蓬勃，但道路安全性仍須改善，新竹縣政府針對竹62線與竹67線，向中央提出前瞻基礎建設...

鄭文燦探防疫旅館 檢疫住客滿意：再住7天也可以

疫情擴散，不少歐美境外回台國人住進桃園市防疫旅館居家檢疫，市府觀旅局因應包括外縣市民眾需求，已備妥增加另4家防疫旅館33...

影／抗疫行善 苗縣政府獲贈福智基金會吉祥禮盒

新冠肺炎疫情嚴峻，福智僧團在3月舉行「為世界祈福祈願課誦法會」，位在苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份...

婦人罵三字經踹護師肚 醫療暴力法辦鄭文燦力挺

桃園市蘆竹區64歲柯姓婦人昨天前往一家診所看診，不滿診所要求填寫個人健康聲明資料，與診所護理師發生口角爭吵，並以「三字經...

竹縣經國橋廊帶 調整號誌時間

新竹縣政府為加強改善經國橋廊帶平日離峰與假日交通，今天起將增加經國橋上台68線匝道出口開啟號誌運作時間，平日離峰時段及假日時段將逐步調整。

通霄伏流水工程 爭議中照做

苗栗縣通霄溪伏流水工程昨天辦說明會，通霄鎮梅南里長蔡月雲等人反對，縣府水利處長楊明鐃承諾取消居民疑慮的2口深層備援水井，並加大蓄水農塘與住家距離，但考量灌溉用水需求，伏流水工程照做。

苗栗阿昌庇護工場 推衛生紙愛心價

苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年，與永豐餘合作開發衛生紙，身障員工負責後端包裝；4月起推出愛心促銷價，回饋鄉親。

熱門新聞

進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

進市場沒戴口罩新北要開罰 柯文哲長嘆一聲

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出為600萬元願助價購

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

紓困政策太多免驚 嘉義縣府推一站式資訊網站

因疫情私企業精簡人力 東縣府即時上工今起招募500職缺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。