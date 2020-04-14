4月15日起新竹縣兒童口罩 每日配售量增加200片

新竹縣因為兒童人數多，許多家長反映兒童口罩相當難買，縣長楊文科責成衛生局，結合立委與地方民代共同向中央爭取增加兒童口罩配送額，中央將以試營運方式辦理，4月15日起新竹縣每日將增加200片兒童口罩，優先在竹縣兒童口罩比較不足的地區販售，等同新竹縣每日將有400片兒童口罩可販售，每周也將檢討販賣狀況，再考慮是否需要擴大販賣點。

「家長的心聲我們都聽到了！」楊文科表示，許多家長透過網路、電話等管道反應，兒童口罩需求高，但又無法上網預購，只能到藥局親自排隊，一排隊往往就是1、2個小時起跳，為了讓家長免於排隊之苦，已請衛生局向中央爭取兒童口罩販售量，雖然無法完全滿足家長需求，但是縣府仍會持續努力，守護孩童的健康。

衛生局長殷東成表示，感謝立委與地方民代協助共同向中央爭取，也感謝藥局、衛生所協助販售口罩，除了佩戴口罩外，也呼籲家長應督促小朋友勤洗手，避免出入公共場所，保護自己與他人。