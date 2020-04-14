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企業捐款百萬補助計程車司機 為竹縣加油

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
不具名善心企業請縣長楊文科代為捐贈138萬元給予新竹縣所屬計程車駕駛員。記者張雅婷／攝影
不具名善心企業請縣長楊文科代為捐贈138萬元給予新竹縣所屬計程車駕駛員。記者張雅婷／攝影

因新冠肺炎疫情已嚴重影響計程車駕駛員生計，新竹縣長楊文科近日收到善心企業捐款，今天於縣府2樓簡報室舉辦「善心企業捐款計程車司機儀式」，不具名善心企業請縣長楊文科代為捐贈138萬元給予新竹縣所屬計程車駕駛員，由新竹市計程車駕駛業職業工會理事長龍文貴代表受領，並轉贈魚予竹縣所屬計程車駕駛員。

疫情期間，交通運輸業是首波受衝擊最大的族群，楊文科表示，善心企業特別捐贈慰問金，得以讓所有計程車駕駛感受到政府關心，司機也會用心做好服務本質及防疫措施度過疫情。善心企業也透過楊文科轉述表示，希望捐款幫助新竹縣所屬計程車駕駛員度過難關，期盼藉此能對計程車駕駛員提供些許實質幫助。

龍文貴表示，這項捐款補助將有列冊681名的竹縣所屬計程車駕駛員受惠，計程車駕駛員可以持由警察局發放的新竹縣計程車駕駛人執業登記證及身分證於4月15日至4月30日止，上午9點到11點及下午2點到4點，至計程車司機服務中心領取2千元補助金，如由代理人領取，除上述證件外，需另攜帶代理人身分證。

龍文貴分享經驗表示，自己在行業待了30年，這次影響最慘，很多駕駛員跟他反應一天營業12個小時，可能載不到5個客人，生意只剩2成；在這疫情影響下，能有這及時雨，讓計程車司機們能感受到企業的溫暖。也有計程車司機說，現在生意一天只剩7、8百元，生活開銷根本不夠，甚至很多人還有房貸、車貸，被壓得喘不過氣，每天不出來跑車也不行，每次可能等1、2小時才出一部車，「能有這樣的愛心補助很感激」。

計程車 新竹 疫情

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