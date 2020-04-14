快訊

中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

自助餐業者主動防疫 老主顧食在安心

中央社 / 苗栗縣14日電

新冠肺炎疫情延燒，苗栗市一家自助餐老店自主防疫，除在入口處幫顧客噴酒精、量體溫，地上更印有腳印標誌，提醒排隊保持安全社交距離，種種防護讓顧客吃得安心，生意不受影響。

開設在苗栗縣政府行政園區附近的品園自助餐，是間逾40年老店，每到午、晚餐時段，吸引不少學生、上班族、家庭主婦前往用餐、買便當，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，業者主動加強各項防疫措施，並配合落實社交距離，降低病菌傳播風險。

店家在門口設有水槽、洗手乳及酒精，供內用顧客清潔使用，入口處安排人力逐一替客人量額溫、手部消毒，地面上更是每隔1公尺貼上腳印圖案，提示客人排隊時保持安全社交距離。

以往由顧客自行夾菜的自助餐食材區，現在加蓋上一層透明塑膠布，改由店家員工服務，避免飛沫噴濺污染食物；用餐區也加裝隔板，店內也會定期消毒，讓同桌用餐客人吃得更安心。

老店創辦人湯錦梅說，開業向來堅持食材新鮮以及安全衛生，這次因應疫情，配合政府宣導的防疫重點再稍做加強，老顧客仍然經常上門。

苗栗縣長徐耀昌今天會同縣府衛生局長張蕊仙、縣議員余文忠等人前往店家訪視，對於業者主動防疫作為表示高度肯定。

苗栗縣衛生局指出，初步統計縣內自助餐店約310家，除自助餐外，將持續加強輔導小吃店、咖啡簡餐店、火鍋店等不同類型餐廳防疫作為，並鼓勵外帶或外送，盡可能降低感染風險。

社交距離 衛生局 疫情

延伸閱讀

峇里島台商會致贈防疫箱 台灣之愛聲援印尼抗疫

心花開台語流行歌 改編成嘉義縣防疫舞曲

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

郭永興／防疫轉折來臨？台灣疫情控制得宜，應著手部署出口政策

相關新聞

中泰網友開戰 鄭文燦：對泰式幽默印象深刻

日前一名泰國網紅Weetaya在推特文章中提及「武漢肺炎」，導致大批中國網友湧入灌爆留言。桃園市長鄭文燦12日發文力挺泰...

4月15日起新竹縣兒童口罩 每日配售量增加200片

新竹縣因為兒童人數多，許多家長反映兒童口罩相當難買，縣長楊文科責成衛生局，結合立委與地方民代共同向中央爭取增加兒童口罩配...

企業捐款百萬補助計程車司機 為竹縣加油

因新冠肺炎疫情已嚴重影響計程車駕駛員生計，新竹縣長楊文科近日收到善心企業捐款，今天於縣府2樓簡報室舉辦「善心企業捐款計程...

影／視訊慰問確診病患 鄭文燦：我有帶關懷包要送你

桃園市長鄭文燦今天前往敏盛綜合醫院視察，談及昨天蘆竹區有名婦人，因不想填寫健康聲明書而用腳踹診所護士的肚子，他嚴厲指出，...

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

新竹市出生率高，兒童比例也高，新竹市轄內99家健保藥局及3區衛生所販售兒童口罩雖於4月9日起數量增量加倍，由原200片（...

五峰鄉竹67、竹62線獲前瞻千萬元 提升用路人安全

新竹縣五峰鄉因精緻農業、觀光產業發展蓬勃，但道路安全性仍須改善，新竹縣政府針對竹62線與竹67線，向中央提出前瞻基礎建設...

鄭文燦探防疫旅館 檢疫住客滿意：再住7天也可以

疫情擴散，不少歐美境外回台國人住進桃園市防疫旅館居家檢疫，市府觀旅局因應包括外縣市民眾需求，已備妥增加另4家防疫旅館33...

影／抗疫行善 苗縣政府獲贈福智基金會吉祥禮盒

新冠肺炎疫情嚴峻，福智僧團在3月舉行「為世界祈福祈願課誦法會」，位在苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份...

婦人罵三字經踹護師肚 醫療暴力法辦鄭文燦力挺

桃園市蘆竹區64歲柯姓婦人昨天前往一家診所看診，不滿診所要求填寫個人健康聲明資料，與診所護理師發生口角爭吵，並以「三字經...

竹縣經國橋廊帶 調整號誌時間

新竹縣政府為加強改善經國橋廊帶平日離峰與假日交通，今天起將增加經國橋上台68線匝道出口開啟號誌運作時間，平日離峰時段及假日時段將逐步調整。

通霄伏流水工程 爭議中照做

苗栗縣通霄溪伏流水工程昨天辦說明會，通霄鎮梅南里長蔡月雲等人反對，縣府水利處長楊明鐃承諾取消居民疑慮的2口深層備援水井，並加大蓄水農塘與住家距離，但考量灌溉用水需求，伏流水工程照做。

苗栗阿昌庇護工場 推衛生紙愛心價

苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年，與永豐餘合作開發衛生紙，身障員工負責後端包裝；4月起推出愛心促銷價，回饋鄉親。

熱門新聞

進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

進市場沒戴口罩新北要開罰 柯文哲長嘆一聲

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出為600萬元願助價購

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

紓困政策太多免驚 嘉義縣府推一站式資訊網站

因疫情私企業精簡人力 東縣府即時上工今起招募500職缺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。