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影／視訊慰問確診病患 鄭文燦：我有帶關懷包要送你

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府今日贈與敏盛醫院3箱外科口罩，約6千片、2箱N95口罩，作為醫護人員的強大後盾。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府今日贈與敏盛醫院3箱外科口罩，約6千片、2箱N95口罩，作為醫護人員的強大後盾。記者陳夢茹／攝影

桃園市長鄭文燦今天前往敏盛綜合醫院視察，談及昨天蘆竹區有名婦人，因不想填寫健康聲明書而用腳踹診所護士的肚子，他嚴厲指出，昨天已請蘆竹分局將其移送，不容許醫療暴力。除贈送口罩等防疫用品外，鄭還用視訊軟體與病患聊天、慰問，更表示自己有帶關懷包來送他。

鄭今日到敏盛醫院視察防疫工作並慰問醫護人員，利用視訊軟體慰問新冠肺炎確診病患，他表示，醫院的檢驗相當嚴謹，要一採、二採後確定痊癒才能轉到一般病房，請民眾放心。鄭還準備安心關懷包贈送給確診病患，他說，希望關懷包能陪伴他度過這段時間，最重要的是要信任醫護人員、安心養病。

醫護人員要前往負壓隔離病房時，鄭看到醫護同仁全身穿著隔離衣，包得密不透風，直呼「這很熱欸，真的很辛苦」，他表示，桃園為國境之門所在地，在防疫上扮演重要角色，讚許敏盛醫院在疫情期間，在新冠肺炎確診病人的收治及疑似個案採檢上，皆充分發揮急救責任醫院全力守護市民健康，相當感謝醫護人員的犧牲貢獻。

鄭談及昨天蘆竹區有名婦人因不想填寫健康聲明書，與診所護士互相拉扯，還伸出腳踹了診所女護士，他直呼，對醫療暴力零容忍，昨天已經請蘆竹分局移送。此外，市政府今天贈與敏盛醫院3箱外科口罩，約6千片、2箱N95口罩，作為醫護人員的強大後盾。

醫護人員要前往負壓隔離病房時，鄭文燦看到醫護同仁全身穿著隔離衣，包得密不透風，直呼「這很熱欸，真的很辛苦」。記者陳夢茹／攝影
醫護人員要前往負壓隔離病房時，鄭文燦看到醫護同仁全身穿著隔離衣，包得密不透風，直呼「這很熱欸，真的很辛苦」。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦利用視訊軟體與新冠肺炎確診病患聊天、慰問，他向病患喊話「不要擔心，醫院檢驗很嚴謹」。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦利用視訊軟體與新冠肺炎確診病患聊天、慰問，他向病患喊話「不要擔心，醫院檢驗很嚴謹」。記者陳夢茹／攝影

醫護人員 新冠肺炎 口罩

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