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再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售
新竹市出生率高，兒童比例也高，新竹市轄內99家健保藥局及3區衛生所販售兒童口罩雖於4月9日起數量增量加倍，由原200片（20人次）增為400片（40人次），兒童口罩仍供不應求，市府持續向衛生福利部爭取再加量，今宣布16日起兒童口罩將增量3倍為600片（60人次），盼父母不再為買不到兒童口罩煩惱。
衛生局指出，考量兒童上學配戴口罩的需要，民眾反應兒童口罩很難買，市府積極向衛福部爭取兒童口罩配發量，4月9日起每間健保特約藥局及三區衛生所，每日販售兒童口罩量加倍為400片（40人次），16日起兒童口罩增量3倍為600片（60人次）。
目前每家健保藥局及三區衛生所憑健保卡可購買成人口罩14天9片，兒童口罩14天10片，不限分證末碼，每人每14天購買1次，父母可持16歲以下兒童健保卡最多3位購買兒童口罩，若14日內未購買，額度無法留到下周。
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