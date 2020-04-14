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五峰鄉竹67、竹62線獲前瞻千萬元 提升用路人安全
新竹縣五峰鄉因精緻農業、觀光產業發展蓬勃，但道路安全性仍須改善，新竹縣政府針對竹62線與竹67線，向中央提出前瞻基礎建設「提升道路品質建設計畫」，今年3月底獲交通部公路總局核定總經費1千342萬元，其中中央款補助1千100萬元(82％)，地方配合款242萬元(18％)，預計今年5月工程發包、11月完工。
竹67線與竹62線是五峰鄉連接北埔鄉、尖石鄉的主要幹道，並串接竹37-1、竹60線，平假日車流量大使用頻繁，同時亦為部落居民必經道路。新竹縣長楊文科表示，目前道路現況路面龜裂破損及變形沉陷，整體道路設施品質與安全性亟待改善，因此縣府提出道路提升計畫，盼改善後能有效提升用路人道路安全。
工務處長林鶴斯說明，計畫範圍位於竹62線的0K+000至11K+600，及竹67線的1K+500至16K+900，範圍總計為27公里，平均寬度約7米，除了進行道路鋪面改善外，考量道路外側護欄老舊不堪使用，以及道路上邊坡坡面岩層受氣候狀況影響，容易造成落石及坍方，對用路人危害甚大，將設置金屬護欄改善與防落石網，並針對破損路面進行坡面護坡改善工程，提升道路整體安全。
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