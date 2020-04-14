五峰鄉竹67、竹62線獲前瞻千萬元 提升用路人安全

新竹縣五峰鄉因精緻農業、觀光產業發展蓬勃，但道路安全性仍須改善，新竹縣政府針對竹62線與竹67線，向中央提出前瞻基礎建設「提升道路品質建設計畫」，今年3月底獲交通部公路總局核定總經費1千342萬元，其中中央款補助1千100萬元(82％)，地方配合款242萬元(18％)，預計今年5月工程發包、11月完工。

竹67線與竹62線是五峰鄉連接北埔鄉、尖石鄉的主要幹道，並串接竹37-1、竹60線，平假日車流量大使用頻繁，同時亦為部落居民必經道路。新竹縣長楊文科表示，目前道路現況路面龜裂破損及變形沉陷，整體道路設施品質與安全性亟待改善，因此縣府提出道路提升計畫，盼改善後能有效提升用路人道路安全。