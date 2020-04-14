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鄭文燦探防疫旅館 檢疫住客滿意：再住7天也可以
疫情擴散，不少歐美境外回台國人住進桃園市防疫旅館居家檢疫，市府觀旅局因應包括外縣市民眾需求，已備妥增加另4家防疫旅館334間房，市長鄭文燦今天上午表示，他昨天視察防疫旅館現況，問到2名居家檢疫14天結束檢疫退房旅客，其中1人家住中壢的留學生、1人家住嘉義旅客，都對防疫旅館的照顧都非常滿意，還開玩笑說「再住7天也可以」。
市府觀光旅遊局長楊勝評表示，至昨天為止，全市開設3家防疫旅館總共531間房，目前進入居家隔離、檢疫者397人，進住使用率74.8%，因應需求居家檢疫人多，該局已備妥另外4家防疫旅館共334間房，每間房價2到3千元，若檢疫者有需求，將逐步開設其他家防疫旅館使用。
鄭文燦表示，他視察防疫旅館時，剛好2名居家檢疫14天結束的民眾辦理退房手續，1人是留學生、1人旅遊回國，其中1人住嘉義，桃園防疫旅館非桃園市民也可進住，他問2人對防疫旅館照顧情況，2人對照顧和供餐可叫外送平台，都非常滿意，該留學生說檢疫期間利用資訊設備進行線上學習，該外縣市旅客覺得14天檢疫期間，市府和旅館照顧很好，還開玩笑說｢再住7天也可以」。
他說，目前桃園有3間防疫旅館總房數為531間房，如果需求增加，預定增加開設第4家及第5家防疫旅館，因應防疫需要，未來可能入境民眾進住，降低疫情風險，此外他也請觀旅局協助教育局，因應在桃園求學的僑生需求防疫，協助僑生就近在僑生人數較多的行政區域尋覓防疫旅館，提供僑生使用。
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