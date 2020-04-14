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影／抗疫行善 苗縣政府獲贈福智基金會吉祥禮盒

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份吉祥禮盒給苗栗縣政府、衛生局，感謝他們在疫情期間的辛勞。記者劉星君／攝影
苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份吉祥禮盒給苗栗縣政府、衛生局，感謝他們在疫情期間的辛勞。記者劉星君／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，福智僧團在3月舉行「為世界祈福祈願課誦法會」，位在苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份吉祥禮盒給苗栗縣政府、衛生局，感謝他們在疫情期間的辛勞。

福智僧團在法會結束後到4月7日間，提供3萬份的吉祥禮盒給社會弱勢及偏鄉校園，也對防疫前線醫護、警政人員、行政人員表達支持與關懷，「吉祥禮盒」中裝有里仁有機及友善農業耕作模式開發產品。

苗栗縣長徐耀昌說，福智團體在新冠肺炎疫情期間，舉辦多場祈福法會，並關懷社會弱勢、偏鄉校園及防疫前線醫護，替社會注入溫暖及安定力量，他代表縣府同仁感謝。疫情期間，同仁們堅持守護苗栗，也請大家好好照顧自己身體，與政府一同防疫。

苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份吉祥禮盒給苗栗縣政府、衛生局，感謝他們在疫情期間的辛勞。記者劉星君／攝影
苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份吉祥禮盒給苗栗縣政府、衛生局，感謝他們在疫情期間的辛勞。記者劉星君／攝影
苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份吉祥禮盒給苗栗縣政府、衛生局，感謝他們在疫情期間的辛勞。記者劉星君／攝影
苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份吉祥禮盒給苗栗縣政府、衛生局，感謝他們在疫情期間的辛勞。記者劉星君／攝影

疫情 新冠肺炎 苗栗縣

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