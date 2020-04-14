影／抗疫行善 苗縣政府獲贈福智基金會吉祥禮盒

新冠肺炎疫情嚴峻，福智僧團在3月舉行「為世界祈福祈願課誦法會」，位在苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份吉祥禮盒給苗栗縣政府、衛生局，感謝他們在疫情期間的辛勞。

福智僧團在法會結束後到4月7日間，提供3萬份的吉祥禮盒給社會弱勢及偏鄉校園，也對防疫前線醫護、警政人員、行政人員表達支持與關懷，「吉祥禮盒」中裝有里仁有機及友善農業耕作模式開發產品。