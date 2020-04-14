獅子林社區志工媽媽動手縫 700口罩套贈平鎮警
新冠肺炎疫情延燒，防疫物資捉襟見肘，口罩需求量更是大增，桃園市議員楊家俍及平鎮區獅子林社區發展協會，特別贈送700件口罩保護套給平鎮警分局員警及協勤民力，希望大家都能無後顧之憂執勤，落實防疫工作，也能保護好自我的健康。
獅子林社區發展協會理事長張寶珠表示，警察工作有別一般行政部門，無論是居家隔離或居家檢疫對象訪查，還是執行其他勤務，都需要直接面對民眾，為了延長口罩使用壽命，社區的志工媽媽們特別一針一線親手縫製700個口罩保護套，送愛心到分局給每一位員警，為的就是讓執勤員警們都能應付長期抗疫工作。
平鎮警分局副分局長林東星代表接受口罩保護套，並表示防疫期間警察同仁們口罩使用替換率高，雖然不比醫護人員，但每天消耗的數量仍相當驚人，儘管庫存的口罩夠用，但面對遙無止境的疫情需要節省防疫物資，吳理事長及協會志工媽媽的愛心，無疑是警察同仁的一大福音。
楊家俍、張寶珠說，每個口罩保護套都是社區協會志工媽媽們親手縫製的，每針每線都是對警察的敬意，把對疼惜子女般的母愛也縫進去。收到口罩保護套的第一線警察同仁也相當開心，都表示口罩保護套不僅美觀又實用，更有「媽媽」的味道，實在是感到十分窩心。
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