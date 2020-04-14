快訊

居家檢疫竟跑台北就醫確診！基隆1家4口遭重罰170萬

獨家回應／「20年噩夢纏身」 主播陳海茵親揭閃退真相

企業紓困補貼諮詢一站搞定 竹市聯合紓困服務中心啟用

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新冠肺炎疫情延燒，新竹市府成立「新竹市聯合紓困服務中心」，今宣布上路，只要是減班與失業勞工、服務業主、夜市攤商、公司企業等五大對象，都可透過單一窗口搞定所有的諮詢與補貼紓困服務。圖／新竹市政府提供
新冠肺炎疫情延燒，新竹市府成立「新竹市聯合紓困服務中心」，今宣布上路，只要是減班與失業勞工、服務業主、夜市攤商、公司企業等五大對象，都可透過單一窗口搞定所有的諮詢與補貼紓困服務。圖／新竹市政府提供

新冠肺炎疫情延燒，新竹市府成立「新竹市聯合紓困服務中心」，今宣布上路，整合中央、地方及市府跨局處所提出的紓困措施，只要是減班與失業勞工、服務業主、夜市攤商、公司企業等五大對象，都可透過單一窗口搞定所有的諮詢與補貼紓困服務。

聯合紓困服務中心位於新竹市府中庭，服務時間為上班日，上午8點30至下午5點。市長林智堅說，新竹市政府聯合紓困服務中心是全台第一個由地方政府成立的實體聯合服務中心。

其中，由產發處、勞工處、城銷處及稅務局所提供的服務包括減班與失業勞工的薪資及受訓補貼、子女就學補助、服務業雇主的發薪補助、水電減免、公司團體的職安衛生設備補助添購、夜市攤商的快速融資與利息補貼等，另外，各行各業的水電費減收、緩繳稅款、旅行業停止出入團補助、營運及振興貸款、利息補貼等不同層面的諸多協助方案也都可透過此單一窗口得到所需的資訊。

林智堅說，為讓相關業別能獲得充足資訊，他今天致電給廚師工會，除給予關懷，也主動提供各項紓困資訊，市府會與民眾、企業站在一起，提供必要的協助，一同度過疫情難關。

產發處指出，新竹市政府聯合紓困服務中心蒐集經濟部、勞動部、觀光局、交通部、公用事業單位所提出的各項振興紓困措施資訊，提供民眾統一諮詢服務，希望承擔起地方與中央轉接的橋樑，透過專人服務、專線洽詢功能，為企業融資、利息延繳補貼、水電減免或技術轉型等問題進行諮詢。服務中心也會依企業與民眾、個案的需要，協助轉介其他相關局處主動回應處理。

林智堅說，為讓相關業別能獲得充足資訊，他今天致電給廚師工會，除給予關懷，也主動提供各項紓困資訊，市府會與民眾、企業站在一起，提供必要的協助，一同度過疫情難關。圖／新竹市政府提供
林智堅說，為讓相關業別能獲得充足資訊，他今天致電給廚師工會，除給予關懷，也主動提供各項紓困資訊，市府會與民眾、企業站在一起，提供必要的協助，一同度過疫情難關。圖／新竹市政府提供

新竹 疫情 林智堅

延伸閱讀

地方防疫／新竹市長林智堅 9樣最強防疫小物

林智堅訪視鼎泰豐 市府與餐飲業攜手提升防疫層級

降低群聚風險確保市政不空轉 新竹市務會議改視訊進行

美髮業防疫SOP 林智堅戴罩體驗

相關新聞

婦人罵三字經踹護師肚 醫療暴力法辦鄭文燦力挺

桃園市蘆竹區64歲柯姓婦人昨天前往一家診所看診，不滿診所要求填寫個人健康聲明資料，與診所護理師發生口角爭吵，並以「三字經...

鄭文燦探防疫旅館 檢疫住客滿意：再住7天也可以

疫情擴散，不少歐美境外回台國人住進桃園市防疫旅館居家檢疫，市府觀旅局因應包括外縣市民眾需求，已備妥增加另4家防疫旅館33...

影／抗疫行善 苗縣政府獲贈福智基金會吉祥禮盒

新冠肺炎疫情嚴峻，福智僧團在3月舉行「為世界祈福祈願課誦法會」，位在苗栗縣的通霄月稱光明寺今代表福智基金會捐贈1000份...

竹縣經國橋廊帶 調整號誌時間

新竹縣政府為加強改善經國橋廊帶平日離峰與假日交通，今天起將增加經國橋上台68線匝道出口開啟號誌運作時間，平日離峰時段及假日時段將逐步調整。

通霄伏流水工程 爭議中照做

苗栗縣通霄溪伏流水工程昨天辦說明會，通霄鎮梅南里長蔡月雲等人反對，縣府水利處長楊明鐃承諾取消居民疑慮的2口深層備援水井，並加大蓄水農塘與住家距離，但考量灌溉用水需求，伏流水工程照做。

苗栗阿昌庇護工場 推衛生紙愛心價

苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年，與永豐餘合作開發衛生紙，身障員工負責後端包裝；4月起推出愛心促銷價，回饋鄉親。

桃有線電視200元方案 頻道冷門挨批

桃園市3家有線電視北桃園、北健、南桃園，除原本吃到飽510元收視方案外，日前推出多元頻道分組方案。不過昨天多位議員質疑，指200元的方案除法定13台無線頻道外，業者自加的頻道如德國之聲、財經頻道等，完全不吸引民眾，其餘套餐方案也高於510元，氣憤直呼「不要推了，太丟臉」。

趴趴走被罰 原因竟是躲債主、禮佛

新冠疫情未歇，桃園居家隔離、檢疫趴趴走裁罰54件，有2人被查封不動產、5人限制出境，趴趴走原因包括躲債主、到外縣市禮佛等。

桃園市府洽公 下周起必戴口罩

桃園市府推動實名制洽公後，決定加碼防疫，20日起，民眾進入市府洽公一律要戴口罩，文化局昨天起也跟進實名制，轄下17個圖書館、展演中心等，都要實名制登錄和量體溫才能入館。

桃園多元頻道方案 議員轟「加入購物台、一點誠意都沒有」

桃園市3家有線電視北桃園、北健、南桃園，除原本吃到飽510元收視方案外，日前推出多元頻道分組方案。不過今日眾多議員質疑，...

有線電視纜線沒人理？ 議員怨：掛水溝不整理常淹水

桃園市政府新聞處今日進行工作報告，市議員游吾和指出，在沿海地區常看到農田附近，架設在天空的有線電視纜線整捆垂下，就算纜線...

防疫大作戰 企業送餐支持醫護

新冠肺炎疫情持續拉警報，一品饌國際餐飲股份有限公司感念第一線防疫的醫護人員辛苦，今天捐贈7000份防疫醫護專用餐盒，響應...

熱門新聞

進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

歷時13年 台中市今拆除大智慧大樓

搶救打工族！南投縣政府釋500職缺

進市場沒戴口罩新北要開罰 柯文哲長嘆一聲

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出1500萬元願助價購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。