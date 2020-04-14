企業紓困補貼諮詢一站搞定 竹市聯合紓困服務中心啟用

新冠肺炎疫情延燒，新竹市府成立「新竹市聯合紓困服務中心」，今宣布上路，整合中央、地方及市府跨局處所提出的紓困措施，只要是減班與失業勞工、服務業主、夜市攤商、公司企業等五大對象，都可透過單一窗口搞定所有的諮詢與補貼紓困服務。

聯合紓困服務中心位於新竹市府中庭，服務時間為上班日，上午8點30至下午5點。市長林智堅說，新竹市政府聯合紓困服務中心是全台第一個由地方政府成立的實體聯合服務中心。

其中，由產發處、勞工處、城銷處及稅務局所提供的服務包括減班與失業勞工的薪資及受訓補貼、子女就學補助、服務業雇主的發薪補助、水電減免、公司團體的職安衛生設備補助添購、夜市攤商的快速融資與利息補貼等，另外，各行各業的水電費減收、緩繳稅款、旅行業停止出入團補助、營運及振興貸款、利息補貼等不同層面的諸多協助方案也都可透過此單一窗口得到所需的資訊。

林智堅說，為讓相關業別能獲得充足資訊，他今天致電給廚師工會，除給予關懷，也主動提供各項紓困資訊，市府會與民眾、企業站在一起，提供必要的協助，一同度過疫情難關。