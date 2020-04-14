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違居家檢疫百萬罰款未繳 移送執行署桃園分署

中央社 / 桃園14日電

桃園市一名李男居家檢疫期間4次違規外出，遭桃園市政府衛生局重罰新台幣100萬元，由於未繳清罰款，行政執行署桃園分署今天表示，已請衛生局中午前移送，收案後立即進行財產調查。

法務部行政執行署桃園分署主任行政執行官黃有文告訴中央社記者，桃園分署相當重視此案，在衛生局裁罰後就已緊盯追蹤，今天上午也主動致電衛生局，並請相關承辦人員在中午前將案件移送至行政執行署桃園分署，目前已分案辦理，將著手進行財產調查。

黃有文表示，桃園分署在上週五，就已經前往這名20多歲李姓男子，在桃園居家檢疫的處所預先調查，但沒有找到李男，也未聯絡上房東，管理員表示大樓住戶很多，並不認識李男，桃園分署後續會主動聯繫李男，以便進行李男名下動產、不動產及薪資查扣，若無財產及未清償罰款前，也可限制李男出境出海。

黃有文說，由於家住新北市的李男是自己到桃園租屋工作，如果找不到李男下落，桃園分署會主動與李男家屬聯繫，不過黃有文也坦言，李男才20多歲，恐怕難以獨力處理百萬罰款，調查後也會視情況決定後續的處理方式，不排除請李男家屬出面協助解決。

桃園市政府表示，李男在2月29日自中國廈門入境，居家檢疫解除日期為3月15日，但男子遭發現在3月2日、3日、5日及10日曾外出購買食物，因此衛生局於3月12日開立裁處書，裁罰100萬元，並移至集中檢疫所安置。

衛生局 居家檢疫

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