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婦人罵三字經踹護師肚 醫療暴力法辦鄭文燦力挺

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（見圖）針對蘆竹婦人用腳喘護理師醫療暴力，強調醫療暴力零容忍，市府堅定支持所有醫護、防疫及藥事人員。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（見圖）針對蘆竹婦人用腳喘護理師醫療暴力，強調醫療暴力零容忍，市府堅定支持所有醫護、防疫及藥事人員。記者曾增勳／攝影

桃園市蘆竹區64歲柯姓婦人昨天前往一家診所看診，不滿診所要求填寫個人健康聲明資料，與診所護理師發生口角爭吵，並以「三字經」等言語辱罵、恐嚇，還用腳踹護理師肚子，蘆竹警方據報，立即逮捕移送法辦，市長鄭文燦強調，市府執行醫療暴力零容忍決心，給予所有醫護、防疫及藥事人員堅定支持。

桃園市警局長陳國進表示，蘆竹區一家診所要求病患在門口填寫健康聲明資料，未料病患不滿與該診所護理師發生口角，並用腳踹該名護理師的肚子，蘆竹分局據報當場逮捕，依違反醫療法、恐嚇、傷害罪嫌移送法辦。

蘆竹警方查出，該名柯姓婦人以自己是診所常客不需填寫資料，但是該護理師以疫情當頭要求該婦人依規定填寫，引起柯姓婦人不滿，以「三字經」等言語辱罵、恐嚇該護理師，造成護理師心生畏懼，堅持提告，警方受理依法將柯婦移送桃園地檢署偵辦。

鄭文燦在今天上午在防疫專案會議，表揚協助市府執行醫療、長照機構防疫有功12家機構39人，肯定他們防疫的付出，他更起立當場帶領與會所有局處首長、人員向全體醫護、防疫、藥事人員鼓掌一分鐘加油，他說，所有市府主管鼓掌一分鐘，代表向所有醫護、防疫及藥事人員尊重鼓勵，表達感謝和加油。

鄭文燦表示，蘆竹該名病患不填寫健康聲明資料，還用腳踹醫護師肚子是典型醫療暴力，蘆竹分局立即移送正確，代表市府執行醫療暴力容忍的決心，醫療暴力零容忍包括醫護、防疫及發口罩丸藥事人員一律適用，不容打折扣。

桃園市長鄭文燦（前立者）帶領與會所有局處首長、人員向全體醫護、防疫、藥事人員鼓掌一分鐘加油、感謝。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前立者）帶領與會所有局處首長、人員向全體醫護、防疫、藥事人員鼓掌一分鐘加油、感謝。記者曾增勳／攝影

護理師 醫療暴力 鄭文燦

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