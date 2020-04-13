慰問防疫人員辛勞 鄭文燦：規畫衛生所人員誤餐費等福利措施

桃園市長鄭文燦市長今天前往中壢區衛生所，慰問防疫人員辛勞，並表示目前13區衛生所對於門診與兒童預防接種時段進行分流及動線規畫，入口執行體溫量測、手部酒精消毒，詢問旅遊史、疾病史、接觸史、是否群聚等進行風險評估，另於服務櫃台設置透明隔板，預防洽公民眾申辦業務時之飛沫傳染，同時採「看診陪病實名制」，保障前線工作環境和維護民眾就醫安全。

因應新冠肺炎疫情不斷升溫，市府各單位努力於防疫整備工作，尤其衛生所為社區防疫的第一線，每天除原有的公共衛生業務，在社區中照顧里民的健康外，也整備人力和防疫物資宣導防疫觀念，至居家隔離者處所遞送隔離通知書、手機及關懷包等，無論是生理及心理，均承擔著不少的焦慮與壓力。

鄭文燦表示，市府是前線防疫人員堅強的後盾，目前正規畫衛生所人員誤餐費及日額住院醫療保險福利措施，並積極媒合未在職的護理人員，僱用短期臨時護理人力，給予第一線醫護人員最大的支持與鼓勵。