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團膳業者捐7000個餐盒 醫護人員暖心又暖胃

中央社 / 苗栗縣13日電

新冠肺炎疫情延燒，第一線防疫醫護人員神經緊繃，苗栗一家團膳業者結合扶輪社今天宣布捐贈7000個雙主菜5蔬果便當，讓縣內4家防疫醫院的醫療人員暖胃又暖心。

專營團膳餐盒的業者彭先生表示，日前聽聞有餐飲及外送業者拒絕送餐到醫院，加上有感於醫護人員投入防疫工作的辛勞，希望藉由一己之力，讓防疫醫護人員免於挨餓，不用再煩惱要吃甚麼。

他指出，由營養師調配的防疫餐盒，包含雞肉、豬肉或魚肉等雙主菜，搭配5種在地蔬果，即日起由保溫餐車每天配送600至800個餐盒，贈予衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院、為恭醫院以及苑裡李綜合醫院等4家防疫醫療院所。

苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議長鍾東錦及衛福部苗栗醫院院長李明輝、大千綜合醫院院長徐千剛等人，今天共同出席捐贈防疫便當儀式，徐耀昌感謝在地企業用實際行動支持第一線醫護人員，可說是全民防疫的表率。

鍾東錦說，業者原本捐贈3500個餐盒，獲得國際扶輪3501地區苗栗第二分區社友響應，加碼到7000個餐盒，期望達到拋磚引玉的效果，吸引更多企業共襄盛舉。

有第一線醫護人員品嚐防疫餐盒後，自拍影片表達感謝，有護理師表示「有你們真好」，還有放射科醫生說「脫掉防護衣後全身是汗，看到這些便當」，就心滿意足。

醫護人員 便當 徐耀昌

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