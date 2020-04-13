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桃園市向宅經濟招手 推融資利息獎勵促投資動能

中央社 / 桃園13日電
桃園市政府經濟發展局長郭裕信今天受訪表示，市府訂定「桃園市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎振興經濟獎勵作業要點」，針對網路消費需求推升的產業，提供利息獎勵促進企業投資動能。聯合報系資料照／記者陳夢茹攝影
桃園市政府經濟發展局長郭裕信今天受訪表示，市府訂定「桃園市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎振興經濟獎勵作業要點」，針對網路消費需求推升的產業，提供利息獎勵促進企業投資動能。聯合報系資料照／記者陳夢茹攝影

新冠肺炎疫情衝擊全球產業，但網路通路、電商及外送平台、線上訂閱等宅經濟逆勢成長。桃園市推出融資利息獎勵方案，強化網路電商等投資動能，盼推升宅經濟及振興經濟環境。

桃園市政府經濟發展局長郭裕信今天受訪表示，市府訂定「桃園市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎振興經濟獎勵作業要點」，針對網路消費需求推升的產業，提供利息獎勵促進企業投資動能。

郭裕信指出，設籍桃園的網路電商、電子製造、民生消費物流、雲端運算等相關產業公司或法人，設立資本額達新台幣3000萬元以上或擴大投資的資本額達1000萬元以上，就可申請最高年利率1.5%的「利息獎勵」。

他表示，利息獎勵申請期間至6月底止，每案最高獎勵50萬元，即日起展開報名，申請流程為公司或法人須提送設立或增資相關證明文件、投資計畫書、融資契約及融資利息繳納證明等相關文件審查，只要符合資格的企業就可獲得利息補貼。

郭裕信表示，市府期望向「宅經濟」招手，吸引相關企業在桃園設立增資並深耕桃園，透過「桃園市投資服務中心」專人、專案、專責的客製化服務，協助更多優質企業進駐桃園，創造就業機會，減緩疫情對經濟的衝擊，並提升產業發展層次及整體經濟效益。

電商 疫情

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