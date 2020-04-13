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疫情襲擊客運業績掉2至5成 鄭文燦呼籲中央紓困

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦走訪中壢客運中壢總站，肯定業者防疫措施的努力和用心。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦走訪中壢客運中壢總站，肯定業者防疫措施的努力和用心。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午走訪中壢客運、桃園客運、新竹客運、國光號4家客運公司中壢總站了解防疫部署。針對業者營運受疫情影響平常日營業量掉2、3成，假日衰退4成，長途客運少5成，表示會協助客運業者向中央交通部申請紓困，如果業者有需要，市府會同意客運減班次。

客運業者跟鄭文燦反映，疫情期間營運量嚴重下滑，非假日因為有上班族通勤、學生通學，尖峰時段比過去減少2、3成，離峰像假日更滑落少4成，國道客運掉了5成。一家客運業者主管說一個月營業額少了近2000萬元，而且是不減班不減人的情況下經營相當辛苦。

鄭文燦說，市府交通局會彙整大家的意見，協助業者向公路總局反應減損嚴重的問題，客運業聯合會也在爭取補貼，希望中央要有適當的補貼政策。

桃園市長鄭文燦表示，伴隨3月中下旬的回國潮，新冠肺炎疫情升高，市政府同步提升防疫標準並超前部署，率先宣布實施「戴口罩公車」的強制政策，減少車內密閉空間的傳染機會，也希望各客運業同仁持續落實防疫工作。另外，客運業者持續實施駕駛員、站務員勤前量測體溫並配戴口罩執勤，定時清潔消毒公車車手把、座椅、刷卡機以及場站座椅、門(手)把、售票櫃檯、售票機、刷卡機、電梯等設施公共器具。

鄭文燦指出，為提高防疫標準阻絕所有可能防疫破口，桃園市3月31日防疫會議率全國之先，決議自4月9日起執行搭乘大眾運輸工具（機場捷運、市區公車及免費公車等）強制戴口罩，期間中央流行疫情指揮中心跟進，4月3日宣布搭乘大眾運輸工具全面戴口罩，不戴口罩得以拒載。

鄭文燦表示，目前各場站運作情形良好，各客運業者已確實做好防疫準備，不但防疫物資準備充足，也都有具體的消毒防疫SOP，感謝客運業者面對疫情仍不畏辛勞，堅守崗位，持續提供優質的服務。特別提醒公車內屬密閉空間，乘客在車上應盡量少交談，搭公車難免接觸門把手把等，使用後應避免摸觸口眼鼻並儘速洗手，若有咳嗽、發燒等不適狀況請務必戴口罩且儘速就醫，並利用1922防疫專線諮詢與通報。

鄭文燦市長為中壢、桃園、新竹、國光號客運業者加油。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦市長為中壢、桃園、新竹、國光號客運業者加油。記者鄭國樑／攝影
中壢客運中壢總站候車區座椅採間隔一個位置落實防疫。記者鄭國樑／攝影
中壢客運中壢總站候車區座椅採間隔一個位置落實防疫。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦市長到桃園客運中壢總站了解防疫工作。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦市長到桃園客運中壢總站了解防疫工作。記者鄭國樑／攝影

口罩 鄭文燦 公車

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