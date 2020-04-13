桃園多元頻道方案 議員轟「加入購物台、一點誠意都沒有」

桃園市3家有線電視北桃園、北健、南桃園，除原本吃到飽510元收視方案外，日前推出多元頻道分組方案。不過今日眾多議員質疑，指200元的方案除法定13台無線頻道外，業者自加的頻道如德國之聲、財經頻道等，完全不吸引民眾，其餘套餐方案也高於510元，氣憤直呼「不要推了，太丟臉」；新聞處回應，會與業者與NCC加強討論，希望明年在200元至500元的區間增加其他方案。

市議員蔡永芳表示，民眾不清楚4月1日推出的多元頻道分組方案是好事，不然會像他們一樣整肚子火。他指出，200元的方案內，北桃園有線電視台除法定13台外，增加德國之聲、彭博財經台、好消息台等較冷門頻道，北健有線電視台更加入東森購物台，是要叫人買東西嗎？

蔡還比喻，一個120元的總匯便當，裡頭有民眾不喜歡的菜色、不想吃這麼飽，想說買50元便當就好，卻沒想到50元的便當裡面只有滷肉飯跟一顆滷蛋，他直呼，這一點誠意都沒有，太丟臉了。還有不少議員也紛紛提出質疑，他們表示，當初希望推多元選擇方案時，是想讓民眾可以用較便宜的方案擇其所好，卻沒有想到出來的結果竟是這樣。