有線電視纜線沒人理？ 議員怨：掛水溝不整理常淹水

桃園市政府新聞處今日進行工作報告，市議員游吾和指出，在沿海地區常看到農田附近，架設在天空的有線電視纜線整捆垂下，就算纜線改以地下化處理，也都沒好好整理，時常發生卡垃圾而淹水的問題；新聞處處長詹賀舜表示，桃園市自105年至108年已經清掉多餘管線約1270幾公里，會再加強督促業者改善。

沿海地區海風大，游吾和表示，有線電視將纜線懸掛在天空易脫落，經常看到纜線整捆掉下無人關心，且風大搖晃會造成訊號不穩、斷線等狀況，有部分業者將纜線地下化，但便宜行事走水溝，因此沒有捆好、固定住的話，會卡樹枝及垃圾等，若碰到下大雨就會發生淹水。

他指出，過去曾去勘查過水溝，看到原本應該是一束的纜線，因為沒固定好而變成5條線，這樣容易卡住垃圾造成淹水，希望新聞處與業者加強溝通，就算要掛在水溝內也要捆好。新聞處處長詹賀舜回應，有要求業者，纜線若沒辦法下地，可將線材換粗點並固定好，下地的話如沒有進入共同管溝，放置在水溝側溝時也要整理，一直都有與業者溝通必須去定期巡視、檢查水溝有無堵塞。

詹賀舜表示，天空纜線的清整，原訂3年要做100公里的整理，不過市府在107、108年，2年內已做了109公里，超過預定標準，且每年在清整的路段都有超前，如遇到纜線沒有整理好、有散開的狀況，市府單位會勘時後會請業者限期改善，再沒有改善就會開罰。另外，市府單位也在105年至108年期間清掉多餘管線約1270幾公里。