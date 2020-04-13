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新竹縣議員 捐額溫槍、熱感測影像儀

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
邱振瑋捐贈新竹縣警察局、竹東分局各1組熱感測影像儀。圖／邱振瑋提供
邱振瑋捐贈新竹縣警察局、竹東分局各1組熱感測影像儀。圖／邱振瑋提供

新竹縣議員邱振瑋長期關心學童與警政消防，除了日前率先捐贈1500個選舉庫存兒童口罩，今天發起寶山國中校友會、雙溪國小校友會、新竹縣議員辦公室一起捐贈寶山鄉中小學校園額溫槍近百只，並同時爭取縣府補助款近70萬元共讓各單位（7組）採購熱感測影像儀。

邱振瑋表示，疫情延燒至今防疫已成全民共識，今天到雙溪國小致贈額溫槍，讓寶山鄉中小學4所學校6個校區每班有一只額溫槍，方便師長全天可隨時檢測學生是否發燒，也在校園設置熱像儀偵測師生體溫，確保學生健康學習。

邱振瑋也關心警政消防，分別捐贈予寶山消防隊隊3支放置情務車、救護車、隊部使用，並捐贈新竹縣警察局、竹東分局各1組熱感測影像儀，及竹東分局轄區15個派出所各1支額溫槍，寶山鄉3個派出所每輛勤務車各1支額溫槍，確保員警與消防隊救護執勤時的健康溫度檢測。

新竹 警察

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