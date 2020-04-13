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伍福宮20周年慶 信眾捐救護車造福地方

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
因應新竹縣竹北市人口急速成長，伍福宮適逢建寺20周年慶，號召信眾自由樂捐，捐贈予新竹縣局一輛救護車及救護器材裝備一批。圖／新竹縣消防局提供
因應新竹縣竹北市人口急速成長，伍福宮適逢建寺20周年慶，號召信眾自由樂捐，捐贈予新竹縣局一輛救護車及救護器材裝備一批。圖／新竹縣消防局提供

因應新竹縣竹北市人口急速成長，伍福宮適逢建寺20周年慶，號召信眾自由樂捐，捐贈予新竹縣局一輛救護車及救護器材裝備一批，造價共計260萬元，作為消防局緊急救護使用。

竹北市伍福宮香火鼎盛，座落於竹北市十興里地區，為當地的宗教信仰中心，平時照顧學童頒發獎助學金，捐助弱勢團體及清寒家庭，熱心公益、回饋社會，主委彭吉台及其他委員，在議員林增堂引薦下，號召信眾自由樂捐。

彭吉台、前縣長林光華表示，20年前在地人集合了當年竹北市第一期徵收地裡五位管轄地相鄰的土地公，聯合建廟、聯合辦公，故名「伍福宮」，這次廟方捐贈救護車，以實際行動支持緊急救護工作，幫助更多需要緊急救護的患者，彰顯福德正神福佑竹縣，也是宗教團體投入慈善公益的典範。

孫福佑表示，竹北為竹縣生活中心地區，目前計31個村里、721個鄰，根據新竹縣人口統計報表109年1月份最新統計，總人口數已達19萬4941人，人口數持續增加當中，感謝伍福宮善行義舉捐贈一輛救護車予第一大隊竹北分隊，將造福大竹北地區市民，以強化大竹北地區救災救護能量；日後縣長楊文科也將在高鐵地區增設消防據點，讓竹北市民更安全及安心。

北市 新竹 救護車

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