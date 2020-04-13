快訊

玉山金控科技長陳昇瑋 驚傳腦出血辭世

新增5例境外移入新冠確診 4人為珊瑚公主號旅客

竹市公部門就業博覽會 招募防疫工作人員

中央社 / 新竹市13日電

勞動部推出公部門安心即時上工計畫，助薪資較低的打工族、臨時工維持生計，新竹巿政府今天舉辦就業博覽會，招募更多人加入防疫工作行列。

新竹市長林智堅今天透過新聞稿表示，打工族、契約工等非典型勞工，受到新冠肺炎疫情衝擊頗大，市府配合中央「安心即時上工」政策，迅速盤點出326個工作，提供工作機會，錄取者將加入公部門協助防疫相關工作。

竹市府勞工處提供新聞資料表示，其中一名求職者張小姐原本在運動場館擔任清潔員，因受疫情影響，透過雇主介紹參加今天徵才，希望可以多些貼補薪資。

竹市府勞工處長黃錦源受訪表示，勞工處聯合勞動部新竹就業中心，今天在市府幸福廣場舉辦就業博覽會，從提出申請、資格審核、提供職缺、現場面試一次完成，省去跑 3、4個單位的麻煩，提供一站式服務，替民眾媒合職缺。

黃錦源指出，「安心即時上工計畫」適用對象是最近一次的月投保薪資在新台幣2萬3800元（含）以下的勞工；有投保勞工保險或就業保險，於申請登記當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上者。

黃錦源說，為方便民眾查詢參加這次就業方案的身分資格，竹巿府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推出「安心即時上工-線上報名服務單」，可上https://reurl.cc/Wd1xmk 填表，詳情也可上「台灣就業通」網站 https://www.taiwanjobs.gov.tw/ 查詢。

投保薪資 勞動部

延伸閱讀

防範疫情擴散 彰化5月千人就博會暫緩辦理

青年就業補助名額少 立委籲增設保障

招募防疫生力軍 竹市「安心即時上工」釋326個工作

守護左岸行人安全 竹市警設水岸巡邏隊

相關新聞

查陪侍場所 盧秀燕：各行業都辛苦了 但總比封城好

因中央疫情指揮中心要求凡有男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所，都應該停業，台中市政府連日積極查察，昨晚並查獲按摩店違規經營視...

2.1億元通霄溪伏流水工程爭議聲中 苗縣府拍板照做

前瞻基礎建設2.1億元苗栗縣通霄溪伏流水工程，今天民眾說明會，通霄鎮梅南里長蔡月雲等人反對聲中，縣府水利處長楊明鐃承諾取...

招募防疫生力軍 竹市「安心即時上工」釋326個工作

勞動部推出公部門安心即時上工計畫，助薪資較低的打工族、臨時工等維持生計，新竹巿府今辦理全國首場「安心即時上工」就業博覽會...

蔡其昌賭輸送職棒球迷雞排 鄭文燦要加計利息送250份

去年中華職棒總冠軍戰，立法院副院長蔡其昌與桃園市長鄭文燦對賭輸了200份雞排，承諾今年球賽開幕在桃猿主場發雞排，原訂本月...

公館新明星 紫蜜桑椹開賣了

苗栗公館鄉「苗栗一號」紫蜜桑椹鮮果系列產品上市！4月15日起1個月有9折優惠，鄉農會要推廣打造果桑重鎮，盼為公館鄉再增添「明星」作物。

安心上工計畫 桃釋1038名額

勞動部推出安心即時上工計畫，桃園市政府已完成招募準備，有1038個名額，將分配到各局處工作，今天起可到就服處或上網申請。

桃市公有市場 5月租金折半

新冠肺炎疫情延燒，各行業面臨不少衝擊，桃園市長鄭文燦昨天到八德區大湳市場訪視後，決定5月加碼減收20個公有市場攤販的租金50%，待疫情緩和會加強行銷，協助攤商提升營業額。

戶外放風 露營、森林遊樂區夯

受疫情影響，許多餐廳、健身房、電影院等休閒娛樂場所門可羅雀，民眾改往戶外、山上跑，政府也鼓勵民眾走出戶外，讓竹縣露營區、森林遊樂區在防疫期間變得相當受歡迎。

10天400箱 桶柑果汁成防疫熱門

新冠肺炎疫情延燒，民眾盡量避免到人多的公共空間，間接帶動了自煮、外送商機，防疫物資也成為電商平台熱搜關鍵字，而晚餐宅配在新竹一直相當熱門，竹科人忙碌，沒時間下廚，至少10家業者看準此商機，投入宅配晚餐市場，訂購宅配晚餐的人數也增加。

守護左岸行人安全 竹市警設水岸巡邏隊

新竹左岸成為竹市熱門運動休憩景點，但少數民眾會圖方便而騎機車進入自行車道，為維護民眾安全，新竹市警察局獲新竹市警察之友會捐贈6部電動機車，並成立「水岸巡邏隊」，加強取締並勸導闖入自行車道的違規機車，未來民眾看到水藍電動機車行走於左岸間，就知道有警察同仁在守護市民安全；清明連假試辦上路至今，已大幅減少違規情形。

苗縣首例 公司寮漁港 開放垂釣

苗栗縣沿海11處漁港，縣府最近公告開放後龍鎮公司寮漁港部分港區垂釣，也是全縣第一個合法開放垂釣的漁港，許多釣友大表歡迎，不用再被趕來趕去，地方也爭取通霄漁港跟進，縣政府將持續溝通、檢討，希望創造漁民、釣友等方面多贏。

苗栗集氣加油 大倫男籃風雲再起JHBL登頂

苗栗縣去年風光包辦JHBL國中籃球聯賽甲級男女組冠軍，今年的冠軍賽僅剩大倫國中男籃孤軍奮鬥，今天晚上碰到新北安康，苗栗集...

熱門新聞

影／送出1片口罩還回8片 排隊名店：台灣人最美！

老屋活化退燒？彰化經營者租約到期紛搬離

為何砍了公園的10棵樹？ 中市大里區公所：提供更佳環境

麻豆、佳里「怎麼養4間全聯？」 在地人曝關鍵：是鄉鎮中心

溪湖媽遶境成防疫破口？彰化衛生局：參加人員自主管理14天

日月潭伊達邵中心代蒸口罩惹議 推出不到3天急喊停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。