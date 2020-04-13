查陪侍場所 盧秀燕：各行業都辛苦了，但總比封城好

因中央疫情指揮中心要求凡有男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所，都應該停業，台中市政府連日積極查察，昨晚並查獲按摩店違規經營視聽KTV並有陪侍清形。市長盧秀燕上午指出，各行業都辛苦了，但現在大家還可以自由的行動，總比弄到封城好。

盧秀燕上午到東海國小視察該校的二期新建工程，並主動提及連日的查察動作。

她說，除了舞廳、酒家勒令停業，凡有男女陪侍的營業場所也都嚴格要求必須停業。除此，對於其他的特許行業也要求必須實名登記，並落實社交距離。對於實名登記，現已有其他縣市希望向台中市學習，台中市政府會毫無保留的傾囊相授。

盧秀燕說，為了防疫，這段期間各行各業都辛苦了，目前台灣民眾還可以自由行動，總比部分國家與城市疫情嚴重到必須封城還好；防疫人人有責，一時的不方便，可換來健康與安全，市府將持續落實稽查，也請民眾一同配合，讓疫情風險降低。

盧秀燕視察東海國小時，發現該校教室和辦公室的窗戶低又開得特別大，還可以靈活開展，大為讚嘆這樣的設計能讓空氣流通，還特別有助於防疫，實在太好了。