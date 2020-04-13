2.1億元通霄溪伏流水工程爭議聲中 苗縣府拍板照做

前瞻基礎建設2.1億元苗栗縣通霄溪伏流水工程，今天民眾說明會，通霄鎮梅南里長蔡月雲等人反對聲中，縣府水利處長楊明鐃承諾取消居民疑慮的2口巷深層備援水井，並加大蓄水農塘與住家距離，表示縣府考量灌溉用水的需求，伏流水工程照做。

今天說明會在通霄鎮公所2樓舉行，一開場就有與會人士質疑說明會性質，氣氛相當緊張，警方也派員到場以防意外，蔡月雲等人質疑伏水工程選址不當，沒有規畫在上游，且溪裡的私人土地不利用，專找公有土地，此外，備援水井抽取地下水，恐怕造成地層下陷，及農塘的位置距離住家過近，都有安全顧慮。

他們說，鯉魚潭水庫興建時，1天計畫供應20萬立方公尺灌溉水給通霄鎮，幾十年了還不見下文，通霄人被騙怕了，此外，伏流水工程2.1億元，只灌溉30多公頃農田，不符合效益，幾次說明會都是反對聲音，縣府要尊重民意，地方反對伏流水工程。

楊明鐃表示，鯉魚潭水庫如果要專管供應通霄灌溉水，經費需要80億元，金額相當龐大，因此先施作2.1億元伏流水工程，2座農塘約9萬立方公尺蓄水，足夠灌溉30多公頃農田，至於深層水井只是防大乾旱備援，原先設計10口，後減少到2口，如果民眾有疑慮，也可以取消。

至於2座農塘施工，水土保持係數及技術等安全高規格，農塘由上往下挖，距離民宅最近23.2公尺，也可以拉大到50公尺，空出地帶種高大喬木緩衝，降低居民不安感。