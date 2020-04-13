招募防疫生力軍 竹市「安心即時上工」釋326個工作

勞動部推出公部門安心即時上工計畫，助薪資較低的打工族、臨時工等維持生計，新竹巿府今辦理全國首場「安心即時上工」就業博覽會，釋出326個計時工作，錄取者將加入衛生局、環保局、社會處、行政處及民政處等單位協助防疫，盼受衝擊的勞工能增加額外收入。

一名求職的張姓女子指出，她原本在運動場館擔任清潔員，受疫情影響，透過雇主介紹參加徵才活動，由於居住地位於香山區，期待工作地點能離家近，因此向香山區公所、北區衛生所、北區區公所登記，曾擔任清潔員的她絕對能勝任防疫工作。

勞工處長黃錦源指出，今天的徵才現場，勞工處聯合勞動部新竹就業中心提供一對一專人服務，從提出申請、資格審核、提供職缺、現場面試都一次完成，為民眾省去跑3、4個單位的麻煩。活動現場媒合更特別選在市府戶外幸福廣場，藉此維持室外通風、社交距離超過1公尺。

黃錦源說，「安心即時上工計畫」適用對象是最近一次月投保薪資在23800元以下勞工；有投保勞工保險或就業保險，於申請登記當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上者。符合資格的勞工經錄取後，可到巿府相關局處從事計時工作，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2640元，每人最長以補助6個月為限，目的是協助穩定勞工經濟生活。

「安心即時上工計畫」由全國各公立就業服務機構受理民眾申請登記，公立就業服務機構將推介符合資格的民眾至各政府機關用人單位，由用人單位通知錄用及上工。為方便竹市勞工查詢參加的身分資格，市府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推出安心即時上工線上報名服務單(https://reurl.cc/Wd1xmk)，民眾將可線上查詢是否符合本計畫適用對象，並協助面談及上工等後續的工作。