快訊

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

招募防疫生力軍 竹市「安心即時上工」釋326個工作

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
勞動部推出公部門安心即時上工計畫，助薪資較低的打工族、臨時工等維持生計，新竹巿府今辦理全國首場「安心即時上工」就業博覽會。圖／新竹市政府提供
勞動部推出公部門安心即時上工計畫，助薪資較低的打工族、臨時工等維持生計，新竹巿府今辦理全國首場「安心即時上工」就業博覽會。圖／新竹市政府提供

勞動部推出公部門安心即時上工計畫，助薪資較低的打工族、臨時工等維持生計，新竹巿府今辦理全國首場「安心即時上工」就業博覽會，釋出326個計時工作，錄取者將加入衛生局、環保局、社會處、行政處及民政處等單位協助防疫，盼受衝擊的勞工能增加額外收入。

一名求職的張姓女子指出，她原本在運動場館擔任清潔員，受疫情影響，透過雇主介紹參加徵才活動，由於居住地位於香山區，期待工作地點能離家近，因此向香山區公所、北區衛生所、北區區公所登記，曾擔任清潔員的她絕對能勝任防疫工作。

勞工處長黃錦源指出，今天的徵才現場，勞工處聯合勞動部新竹就業中心提供一對一專人服務，從提出申請、資格審核、提供職缺、現場面試都一次完成，為民眾省去跑3、4個單位的麻煩。活動現場媒合更特別選在市府戶外幸福廣場，藉此維持室外通風、社交距離超過1公尺。

黃錦源說，「安心即時上工計畫」適用對象是最近一次月投保薪資在23800元以下勞工；有投保勞工保險或就業保險，於申請登記當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上者。符合資格的勞工經錄取後，可到巿府相關局處從事計時工作，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2640元，每人最長以補助6個月為限，目的是協助穩定勞工經濟生活。

「安心即時上工計畫」由全國各公立就業服務機構受理民眾申請登記，公立就業服務機構將推介符合資格的民眾至各政府機關用人單位，由用人單位通知錄用及上工。為方便竹市勞工查詢參加的身分資格，市府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推出安心即時上工線上報名服務單(https://reurl.cc/Wd1xmk)，民眾將可線上查詢是否符合本計畫適用對象，並協助面談及上工等後續的工作。

勞動部 保險

延伸閱讀

點餐結帳零接觸 遠傳「一指點」服務助餐飲業防疫升級

百貨美食街隔板放好放滿 不只防疫還能玩創意

搶攻商場防疫商機 茂綸推清潔機器人

談台灣防疫經驗　柯文哲：其他國家沒被SARS操到

相關新聞

查陪侍場所 盧秀燕：各行業都辛苦了，但總比封城好

因中央疫情指揮中心要求凡有男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所，都應該停業，台中市政府連日積極查察，昨晚並查獲按摩店違規經營視...

2.1億元通霄溪伏流水工程爭議聲中 苗縣府拍板照做

前瞻基礎建設2.1億元苗栗縣通霄溪伏流水工程，今天民眾說明會，通霄鎮梅南里長蔡月雲等人反對聲中，縣府水利處長楊明鐃承諾取...

招募防疫生力軍 竹市「安心即時上工」釋326個工作

勞動部推出公部門安心即時上工計畫，助薪資較低的打工族、臨時工等維持生計，新竹巿府今辦理全國首場「安心即時上工」就業博覽會...

蔡其昌賭輸送職棒球迷雞排 鄭文燦要加計利息送250份

去年中華職棒總冠軍戰，立法院副院長蔡其昌與桃園市長鄭文燦對賭輸了200份雞排，承諾今年球賽開幕在桃猿主場發雞排，原訂本月...

公館新明星 紫蜜桑椹開賣了

苗栗公館鄉「苗栗一號」紫蜜桑椹鮮果系列產品上市！4月15日起1個月有9折優惠，鄉農會要推廣打造果桑重鎮，盼為公館鄉再增添「明星」作物。

安心上工計畫 桃釋1038名額

勞動部推出安心即時上工計畫，桃園市政府已完成招募準備，有1038個名額，將分配到各局處工作，今天起可到就服處或上網申請。

桃市公有市場 5月租金折半

新冠肺炎疫情延燒，各行業面臨不少衝擊，桃園市長鄭文燦昨天到八德區大湳市場訪視後，決定5月加碼減收20個公有市場攤販的租金50%，待疫情緩和會加強行銷，協助攤商提升營業額。

戶外放風 露營、森林遊樂區夯

受疫情影響，許多餐廳、健身房、電影院等休閒娛樂場所門可羅雀，民眾改往戶外、山上跑，政府也鼓勵民眾走出戶外，讓竹縣露營區、森林遊樂區在防疫期間變得相當受歡迎。

10天400箱 桶柑果汁成防疫熱門

新冠肺炎疫情延燒，民眾盡量避免到人多的公共空間，間接帶動了自煮、外送商機，防疫物資也成為電商平台熱搜關鍵字，而晚餐宅配在新竹一直相當熱門，竹科人忙碌，沒時間下廚，至少10家業者看準此商機，投入宅配晚餐市場，訂購宅配晚餐的人數也增加。

守護左岸行人安全 竹市警設水岸巡邏隊

新竹左岸成為竹市熱門運動休憩景點，但少數民眾會圖方便而騎機車進入自行車道，為維護民眾安全，新竹市警察局獲新竹市警察之友會捐贈6部電動機車，並成立「水岸巡邏隊」，加強取締並勸導闖入自行車道的違規機車，未來民眾看到水藍電動機車行走於左岸間，就知道有警察同仁在守護市民安全；清明連假試辦上路至今，已大幅減少違規情形。

苗縣首例 公司寮漁港 開放垂釣

苗栗縣沿海11處漁港，縣府最近公告開放後龍鎮公司寮漁港部分港區垂釣，也是全縣第一個合法開放垂釣的漁港，許多釣友大表歡迎，不用再被趕來趕去，地方也爭取通霄漁港跟進，縣政府將持續溝通、檢討，希望創造漁民、釣友等方面多贏。

苗栗集氣加油 大倫男籃風雲再起JHBL登頂

苗栗縣去年風光包辦JHBL國中籃球聯賽甲級男女組冠軍，今年的冠軍賽僅剩大倫國中男籃孤軍奮鬥，今天晚上碰到新北安康，苗栗集...

熱門新聞

老屋活化退燒？彰化經營者租約到期紛搬離

苗栗縣漁港開放垂釣首發 釣友：不用再被趕來趕去

為何砍了公園的10棵樹？ 中市大里區公所：提供更佳環境

影／送出1片口罩還回8片 排隊名店：台灣人最美！

日月潭伊達邵中心代蒸口罩惹議 推出不到3天急喊停

溪湖媽遶境成防疫破口？彰化衛生局：參加人員自主管理14天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。