全面施行實名制 桃市文化局及轄下17場館今起管制

新冠肺炎疫情延燒，自桃園市政府市府大樓4月1日起施行實名制洽公，民眾需出示市民卡或身分證，從市府前後門過卡，如未帶證件者則須填寫健康聲明書才能進入。桃園市文化局今日起，跟進全面實施實名制，轄下17個場館皆須進行實名制登錄後才能入館。

配合桃園市政府「洽公實名制2.0」政策，文化局自4月10日起試行身分證、市民卡掃讀感應設備測試及操作演練，今日起全面實施入館實名制。民眾進入各館舍前均須配戴口罩，並於門口測得額溫不超過37.5度後，再到入口處的管制點出示市民卡或身分證，由現場人員實名登記，無證件者則須填寫個人健康聲明書確定健康狀況，才能入館。

文化局與轄下17個場館，自今日起全面施行實名制，包括文化局、圖書館及各分館、桃園市立兒童美術館、桃園展演中心、木藝生態博物館、中平路故事館、壢小故事森林、壢警町、憲光二村、龜山眷村故事館、桃園市新住民文化會館、馬祖新村文創園區、土地公文化館、中壢藝術館、光影文化館、A8藝文中心及南崁兒童藝術村。