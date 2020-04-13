桃園市府洽公三合一防疫 下週一起強制一律戴口罩

疫情不止，桃園市政府4 月起推動實名制洽公2.0版以來，民眾大都接受洽公實名登記，隨著口罩發放系統越來越普遍，市長鄭文燦今天上午宣布，自上周要求民眾洽公配戴口罩，目前不戴口罩比例低，市政府決定自20日（下周一）起，民眾進入市府洽公採實名制之外，一律強制都要配戴口罩，做好防疫，保護民眾自己及公務員健康。

鄭文燦表示，市政府實施實名制洽公後，從上週起宣導要求洽公民眾也要配戴口罩洽公，不配戴口罩比例很低，大家也都接受戴口罩，市府檢討後，各單位認為實施沒有難度，市府決定從下周一開始，洽公一律強制要戴口罩，本週為宣導期，民眾洽公實名制登記，也要戴上口罩，進市府洽公量額溫、實名制洽公及戴口罩三合一，保護民眾及公務員健康安全。

他表示，這場疫情改變很多人工作、生活方式，包括學習方式，他要求市府各單位推動線上活動，包括教育局推動線上教學系統，社區大學也希望採線上教學，青年局提供高中大學社團線上才藝交流、表演及競賽活動；體育局提供線上運動、體操、韻律、舞蹈各種教學影片，與各運動中心合作，讓市民可以居家運動。