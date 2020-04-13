居家檢疫4次違規外出 百萬罰款未繳將送執行

桃園市一名20多歲李男，在居家檢疫期間4次違規外出，遭桃園市政府衛生局重罰新台幣100萬元，若男子今天未繳清罰款，雖已提出訴願，明天將函送行政執行署桃園分署強制執行。

衛生局表示，這名李姓男子的罰款繳交期限為4月12日，因為適逢週末假日，因此繳款期限依法可順延一天至13日，但若李男今天仍沒有繳清100萬元的罰款，明天將會立即移送強制執行。

衛生局說，李男在2月29日自中國廈門入境，居家檢疫解除日期為3月15日，但民政及警政人員查訪發現，男子分別於3月2日、3日、5日及10日曾外出購買食物。因此衛生局於12日開立裁處書，裁罰100萬元，經衛福部疾管署北區管制中心協調後，移至集中檢疫所安置。

法務部行政執行署桃園分署主任行政執行官黃有文告訴中央社記者，桃園分署在接獲衛生局移送案件後，就會強制執行，銀行有存款就會扣存款、有薪水扣薪水、有不動產查封不動產，若無相關財產，也可限制出境。

黃有文說，李男雖已依法提出訴願，但依訴願法第93條規定，除非原處分合法性顯有疑義，或原處分執行將發生難以回復的損害，且有急迫情事，並非為維護重大公共利益所必要者，除非以上情形或法律另有規定者，不因提起訴願而停止執行。