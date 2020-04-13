蔡其昌賭輸送職棒球迷雞排 鄭文燦要加計利息送250份

去年中華職棒總冠軍戰，立法院副院長蔡其昌與桃園市長鄭文燦對賭輸了200份雞排，承諾今年球賽開幕在桃猿主場發雞排，原訂本月11日開幕賽因雨延賽，鄭文燦今天上午說，原訂開幕觀眾進場當天，邀蔡到場發雞排，現在不知時間多久，，他要求加計利息，請蔡要發250份雞排給球迷。

原請本月11日中職開打，由桃猿對中信兄弟開幕戰，因雨延期，鄭文燦要求蔡其昌「雞排加碼」。他說，上次桃猿對中信兄弟，蔡其昌與他對賭，各自支持自己球隊，結果蔡輸200份雞排，約11日到球場發雞排。

鄭文燦說，因中職電視轉播方式，約定看電視用視訊先向球迷說明，等到正式開放觀眾進場那一天，邀請蔡到桃園，且要買在地雞排送給球迷，因不知時間要多久，要加計利息，蔡要求利息不要太貴，要蔡發250份雞排。