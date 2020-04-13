竹縣成立公共圖書館發展委員會 推圖書館總館分館體系

新竹縣政府新成立「新竹縣公共圖書館發展委員會」，由縣長楊文科擔任召集人，並於日前親自主持召開109年度新竹縣公共圖書館發展委員會第一次會議，楊文科於會中表示，新竹縣政府文化局應扮演領頭羊，偕同鄉鎮市立圖書館推展全縣相關業務，並與教育處所屬的國中小學圖書館，共同為新竹縣打造及提供優質多元的各項軟硬體服務。

新竹縣公共圖書館發展委員會包含有鄉鎮市長、圖資領域的專家學者，和具推廣閱讀經驗的企業人士等提供建言，楊文科會議中拍板定案「新竹縣閱讀政策白皮書」及「新竹縣公共圖書館館藏發展政策」等綱要外，並首度亮相公共圖書館標誌系統、館員制服，為正在興建的新竹縣立總圖書館逐步推動總館分館體制系統，剖劃全新閱讀推廣藍圖。

竹縣府文化局長田昭容表示，會議中，確定了竹縣公共圖書館未來努力的方向、組織的調整原則等；109年度新竹縣公共圖書館發展的重點則將參酌並融合與會者的意見，藉由向中央爭取經費、舉辦年度活動及總分館閱讀政策3方面等方向推動。

楊文科拍板定案的閱讀政策白皮書，將以「書香新竹縣」為願景，借鏡六都現階段的經驗，逐步改善公共圖書館閱讀空間及環境、分齡分眾推廣全民閱讀並充實新竹縣閱讀資源，為竹縣閱讀環境劃下全新藍圖。