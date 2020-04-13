提升行車效率 竹縣經國橋廊帶調整號誌時間
新竹縣政府為加強改善經國橋廊帶平日離峰與假日時段時制，將增加經國橋上台68線匝道出口開啟號誌運作時間，預計於4月14日開始執行，平日離峰時段及假日時段將逐步調整。縣長楊文科表示，為確保時制重整號誌微調階段道路交通安全及系統的穩定性，請用路人遵循路口交通號誌及標誌標線規定行駛。
新竹縣大新竹運輸走廊智慧交控相關計畫於2018年開始實施，平日上下午尖峰經國橋台68線匝道出口開啟號誌後，提升行車效率與安全，今年調整範圍包含經國橋路廊上新竹市慈雲路(公道五路-埔頂二路)、經國大橋、自強南路(光明六路-文興路、另含福興東路與嘉興路口)等路段上的13處路口號誌(含經國橋與台68線匝道出口號誌)，將依據整個廊帶車流狀況進行時制重整。
另平日離峰與假日時段經國橋廊帶與台68線匝道出口行車管制號誌開啟時段調整為平日離峰台68線匝道與經國橋銜接南寮、竹東往竹北方向，於下午2時至4時號誌運作時段開啟；假日台68線匝道與經國橋銜接南寮、竹東往竹北方向於上午10時30分至晚間7時號誌運作時段開啟；假日台68線匝道與經國橋銜接南寮、竹東往竹科方向，於中午12時至晚間7時號誌運作時段開啟。
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