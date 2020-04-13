提升行車效率 竹縣經國橋廊帶調整號誌時間

新冠肺炎疫情延燒，民眾盡量避免到人多的公共空間，間接帶動了自煮、外送商機，防疫物資也成為電商平台熱搜關鍵字，而晚餐宅配在新竹一直相當熱門，竹科人忙碌，沒時間下廚，至少10家業者看準此商機，投入宅配晚餐市場，訂購宅配晚餐的人數也增加。

2020-04-12 23:09