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苗栗集氣加油 大倫男籃風雲再起JHBL登頂

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市大倫國中男籃暌違11年再奪下JHBL冠軍，地方都引以為榮。圖／大倫國中提供
苗栗市大倫國中男籃暌違11年再奪下JHBL冠軍，地方都引以為榮。圖／大倫國中提供

苗栗縣去年風光包辦JHBL國中籃球聯賽甲級男女組冠軍，今年的冠軍賽僅剩大倫國中男籃孤軍奮鬥，今天晚上碰到新北安康，苗栗集氣為大倫加油，過程中互有領先，苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫第一時間在臉書PO出「緊張到快看泌尿科了」…，獲得許多認同，結果大倫國中不負重望，以4分之差勝出奪冠。

大倫國中男籃是傳統籃球勁旅，與苗栗縣明仁國中男籃是一時瑜亮，明仁國中男籃連同去年，共拿下4座JHBL冠軍，大倫國中男籃97學年度勇奪JHBL首冠，去年中斷打進8強的紀錄，今年捲土重來，暌違11年再奪冠，「苗栗之光」地方引以為榮，大倫國中校長吳源有、教練謝念祖及師生都欣喜若狂。

吳源有說，學校感受到苗栗各界強大支持力，包括大千醫院復健科醫師林昀毅隨隊，還有頭份市翰群骨科專科診所團隊，昨天、今天都到場幫忙球員，男籃獲得最好成績，女籃去年奪下隊史首冠，今年雖功虧一簣，也是雖敗猶榮。

苗栗縣 復健 新北

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