歐洲政要聯名挺台灣參加世衛大會 鄭文燦：不該被孤立

歐洲127位政要聯名致函歐盟、世界衛生組織秘書長譚德塞,挺台灣參加下個月世界衛生組織大會,認為台灣防疫值得學習,排除台灣參加大會是歧視台灣。

鄭文燦對歐洲政要挺台灣表示肯定,並表示他在2006年擔任行政院新聞局局長,主要工作之一,是負責台灣爭取加入世衛組織大會(WHA)的文宣工作,當時就提出「防疫無國界」、「健康是普世人權」的理念,努力非常久。

鄭文燦說,這20幾年來,台灣一直希望把努力成果貢獻國際社會,在防疫體系不應該被孤立,事實上台灣在防疫工作比其他國家都好,台灣也能成為世界地球村非常重要的力量。因此這127位政要聯名支持台灣,讓人相信世衛組織過去是無理地打壓台灣,希望在此之後,大家更努力更堅定讓台灣可以參加世界衛生組織、世界衛生大會。