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歐洲政要聯名挺台灣參加世衛大會 鄭文燦：不該被孤立
歐洲127位政要聯名致函歐盟、世界衛生組織秘書長譚德塞，挺台灣參加下個月世界衛生組織大會，認為台灣防疫值得學習，排除台灣參加大會是歧視台灣。
鄭文燦對歐洲政要挺台灣表示肯定，並表示他在2006年擔任行政院新聞局局長，主要工作之一，是負責台灣爭取加入世衛組織大會（WHA）的文宣工作，當時就提出「防疫無國界」、「健康是普世人權」的理念，努力非常久。
鄭文燦說，這20幾年來，台灣一直希望把努力成果貢獻國際社會，在防疫體系不應該被孤立，事實上台灣在防疫工作比其他國家都好，台灣也能成為世界地球村非常重要的力量。因此這127位政要聯名支持台灣，讓人相信世衛組織過去是無理地打壓台灣，希望在此之後，大家更努力更堅定讓台灣可以參加世界衛生組織、世界衛生大會。
外交部發布新聞稿指出，歐洲議會67位跨黨團議員8日聯名致函歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell，加上德國國會60位跨黨派議員2日連署致函譚德塞，總共127位歐洲政要共同發聲。他們一致讚揚台灣因應新冠病毒的防疫模式值得學習，認為WHO排除台灣參與是對台灣人民的歧視與不公，希望譚德塞秉持專業邀請台灣參加，以符合WHO「全民均健」（Health for All）、「不遺棄任何人」（Leave no one behind）的一貫宗旨。
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