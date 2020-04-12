歐洲政要聯名挺台灣參加世衛大會 鄭文燦：不該被孤立

歐洲127位政要聯名致函歐盟、世界衛生組織秘書長譚德塞，挺台灣參加下個月世界衛生組織大會，認為台灣防疫值得學習，排除台灣參加大會是歧視台灣。

鄭文燦對歐洲政要挺台灣表示肯定，並表示他在2006年擔任行政院新聞局局長，主要工作之一，是負責台灣爭取加入世衛組織大會（WHA）的文宣工作，當時就提出「防疫無國界」、「健康是普世人權」的理念，努力非常久。

鄭文燦說，這20幾年來，台灣一直希望把努力成果貢獻國際社會，在防疫體系不應該被孤立，事實上台灣在防疫工作比其他國家都好，台灣也能成為世界地球村非常重要的力量。因此這127位政要聯名支持台灣，讓人相信世衛組織過去是無理地打壓台灣，希望在此之後，大家更努力更堅定讓台灣可以參加世界衛生組織、世界衛生大會。