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徐國勇視察新竹臨時收容所 勉防疫滴水不漏

中央社 / 新竹市12日電

因應新冠肺炎境外移入確診案例增加，內政部長徐國勇今天至移民署中區事務大隊新竹地區臨時收容所視察收容管理情形，要求防疫工作要做到滴水不漏。

徐國勇表示，此次行程除了瞭解新竹地區臨時收容所防疫措施、確保防疫物資的供給，也實地勘察整體收容區規劃，期透過環境清潔消毒、收容區分流、執勤人員與收容對象衛教宣導等措施，有效避免群聚感染事件發生。

徐國勇表示，新收容對象及執勤同仁家屬易成防疫破口，須做好自主健康管理及衛教觀念宣導，須依規定測量體溫、戴口罩及勤洗手，防疫工作要做到滴水不漏。

徐國勇指出，目前越南班機停飛，暫時無法提供遣送，內政部已積極協調未來將以包機方式進行遣返，以降低收容量。

移民署新竹市專勤隊提供新聞資料指出，新竹地區臨時收容所現主要以越南籍居多，次為印尼籍等東南亞籍失聯移工，收容人數共54人。

竹市專勤隊表示，有鑑於先前曾有非法移工確診個案，新竹地區臨時收容所特別透過重新規劃設置觀察區、隔離區及新增獨立衛浴設備，將受收容人有效分流。

在執勤人員防疫衛教措施上，新竹地區臨時收容所制訂防疫應變計畫，並於日前進行防疫應變演練，內化執勤人員正確防疫認知以及熟悉相關處置流程，確保遇有受收容人出現疑似或確診案例時，能即時應變。

新竹 徐國勇 移民署

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