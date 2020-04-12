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中壢仁海宮媽祖生日慶典從簡還贈物資 桃園市長前往致謝

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
中壢仁海宮董事長李合監說明媽祖慶生活動從簡，但是關懷弱勢行動不變。記者鄭國樑／攝影
中壢仁海宮董事長李合監說明媽祖慶生活動從簡，但是關懷弱勢行動不變。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦呼籲媽祖生日宮廟取消容易造成群聚的平安餐、慶祝活動，中壢區仁海宮率先響應，取消平安餐和晚會。

鄭文燦今天前往仁海宮了解防疫措施，並感謝感謝仁海宮配合防疫，媽祖生日活動從簡，而且愛心不落人後，先前已經捐贈防疫基金及物資給醫療院所及學校，同時積極配合政府的防疫措施。針對4月15日（農曆3月23日）的天上聖母（媽祖）千秋壽誕，仁海宮配合取消晚會、平安餐及相關慶典活動，只保留最低限度的禮儀，落實「防疫優先、簡化流程、縮小規模」等3大原則，活動經費轉為用照顧弱勢族群，協助提供便當餐盒等，堪稱宗教團體的表率；鄭市長也祈禱媽祖護佑眾生平安、疫情早日結束。

鄭文燦說，仁海宮實施多項防疫措施維護信眾的健康與安全，包括設置單一入口、實施體溫量測、保持社交距離、手部消毒等，表現相當達標；還捐贈200萬元的防疫基金給衛福部桃園醫院，由院方彈性運用，添購防疫物資，讓桃園醫院感受到很大的溫暖；此外，仁海宮也捐贈消毒酒精給學校，協助師生落實手部清潔工作，發揮宗教團體的濟世精神。

鄭文燦說明，考量部分規模較小的廟宇，缺乏防疫物資，市府與桃園市宗教團體文化聯合會合作，統一採購額溫槍158支額溫槍預計下周將陸續配送給各廟宇，協助強化防疫作為。

今天包括市議員彭俊豪、市府顧問黃傅淑香、民政局副局長林香美、中壢區長吳宏國、桃園工策會總幹事陳家濬、仁海宮董事長李合鑑、副董事長王介禧和多位董監事陪同視察。

鄭文燦感謝中壢仁海宮率先響應媽祖生日取消平安餐、晚會，活動從簡。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦感謝中壢仁海宮率先響應媽祖生日取消平安餐、晚會，活動從簡。記者鄭國樑／攝影

鄭文燦 媽祖 社交距離

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