業績砍半也要挺醫護 桃園婚紗店秀員工證可享免費婚紗

新冠肺炎疫情除了衝擊各行業外，更打亂不少人的出國規畫、結婚計畫等。桃園市婚紗業者晶綻囍事表示，業績與同期相比就掉了一半，不過為了挺醫護人員，還祭出限量拍攝免費婚紗照的優惠，另外還指出，雖然婚紗業績少一半，但全家福業績卻逆勢成長。

晶綻囍事創意總監林羿廷表示，業績與同期相比掉5成，不過婚紗店已在前幾年轉型，除結婚照外，還提供親子照、寶寶照、閨蜜照等服務，估算總業績約下滑3成。林羿廷說，醫護人員對抗疫情相當辛苦，為了向這群無名英雄致敬，邀請今年有計畫結婚的醫護人員，即日起至6月30日，只要出示醫院員工證，前99對醫護新人，只要在今年底前拍攝完畢，就能享免費婚紗照的優惠。

結婚通常都會有大批親友參加，不過受疫情影響，許多新人選擇延期或是不辦，導致婚紗業者、新秘、婚攝等行業，接連受到衝擊。林羿廷還指出有趣的現象，他說，雖然疫情影響婚紗照，不過拍攝全家福的業績卻逆勢成長，增加約2成，他猜測，應該是有許多國外留學生、長期在外的家人、好友等都陸續返台，難得所有人齊聚台灣，才選擇一起拍照留念。

今日拍攝全家福的蔡秀鳳表示，由於女兒下個月滿18歲生日，且兒子也剛好20歲，是人生的一個里程碑，因此才想拍攝全家福留念；拍攝閨蜜照的邱品馨則說，由於店內的每日都會消毒，入內都有量體溫、戴口罩等措施，不擔心疫情影響，還是選擇與好友一起到婚紗店留下美麗回憶。