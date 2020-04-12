校園50公尺內「淨空」夾娃娃機 苗栗縣擬自治條例納管

自助選物販賣（俗稱夾娃娃機）店雨後春筍，部分暗藏情色等，有影響兒童、少年身心健康之虞，苗栗縣政府擬具自治條例納入管理，草案規範營業場所必須距離高中職以下學校50公尺以上，違反者可勒令停止營業，若沒有停業，可按次連續處罰2萬元到10萬元。

苗栗縣政府4月1日預告公告「自助選物販賣事業管理自治條例」草案，7天內沒有收到任何意見或修正建議，縣政府工商發展處長黃智群說，草案預告公告後，將依程序提案縣務會議討論決議，再送請縣議會審查通過後公布，因影響業者重大，自治條例緩衝時間於公布後1年實施。

工商發展處統計，苗栗縣全縣約300家夾娃娃機店面，距離校園50公尺內集中在苗栗市、頭份市、竹南鎮，共約20家，工商發展處、警察局、社會處、衛生局等相關單位曾聯合稽查，當場發現機台內擺放清涼照片，另外，外縣市也有刀械管制品、盜版品、活體生物等商品，亂象迭有所聞。

工商發展處參考台北市、新北市、桃園市、台中市等縣市自治條例，適度介入以保護兒少身心健康，因此擬具草案管理正向導引良好商業模式，草案規畫夾娃娃機營業場所主要出入口，必須面臨6公尺以上道路，直線距離高中職學校50公尺以上，若設置錄影監視裝備，應明確告示。

草案規定，營業場所必須合法，商品要符合商品標示法、商品檢驗法，標示保證取物金額等資料，此外，商品不得是有價證券、鑽石、珠寶、貴金屬製品、通用貨幣、電子票券證、菸、酒、檳榔、成人情趣用品、猥褻物品或活體生物等，且不得以金錢買回，違反依相關法規處理。